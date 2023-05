Inondations: voici les villes en état d’urgence

Plusieurs municipalités ont déclaré l’état d’urgence en raison de la crue des eaux provoquée par les fortes précipitations des derniers jours dans plusieurs régions du Québec. Voici lesquelles.

Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix

La municipalité est sans doute celle qui a été le plus fortement touchée. La crue de deux rivières a causé d’énormes dégâts et des ponts se sont même effondrés, des routes ont été détruites et deux pompiers bénévoles sont portés disparus. Ils auraient été emportés par les eaux alors qu’ils aidaient des résidents sur le rang Saint-Georges, à Saint-Urbain.

La ville, qui a carrément été coupée en deux, a déclaré l’état d’urgence lundi tandis que les précipitations ont repris mardi matin. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, doit se rendre sur place à 10 h 45 pour faire le point sur la situation avec les autorités.

Saint-Côme, Lanaudière

La municipalité a elle aussi déclaré l’état d’urgence lundi après-midi sur l’ensemble de son territoire, notamment en raison de la rivière L’Assomption qui est sortie de son lit. Des évacuations ont été ordonnées dans certains secteurs.

Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière

À une dizaine de kilomètres de Saint-Côme, la ville de Saint-Alphonse-Rodriguez a elle aussi déclaré l’état d’urgence lundi, en raison du niveau de la rivière L’Assomption. Plusieurs routes ont dû être fermées à la circulation. Mardi matin, la municipalité indiquait sur Facebook que «le niveau de la rivière L'Assomption a descendu», mais qu’elle continuait de suivre la situation de près.

Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière

La municipalité d’un peu plus de 1700 habitants est en état d’urgence depuis lundi en raison de la rivière Noire qui est sortie de son lit. Au total, 21 routes ont été fermées ou partiellement fermées, et des glissements de terrain ont également été observés.

Chertsey, Lanaudière

La ville de Chertsey a déclenché les mesures d’urgence lundi matin. Au lac Beaulne, le chemin s’est effondré, et le barrage du Lac-d’Argent a cédé. La municipalité a annoncé mardi matin qu’une séance extraordinaire se tiendra à midi, la question de la prolongation des mesures d’urgence sera notamment abordée.