«J’ai vu une forme de censure émerger»: le fils de Donald Trump s’en prend à Fox News

Donald Trump Jr., le fils de l’ancien président américain Donald Trump, a accusé Fox News de censure après que le média a arrêté de l’inviter sur ses plateaux.

«On m’invitait à Fox trois, quatre, cinq, six et même dix fois par semaine», a-t-il plaidé lors de son passage au balado Steak for Breakfeast.

«Mon dernier passage remonte à neuf mois. Depuis, je n’ai pas reçu d’invitations ou d’appels, a-t-il poursuivi. Je vois ce qu’ils sont en train de faire avec le mouvement “’America First”. Tucker Carlson faisait partie de ces voix.»

L’aîné de la fratrie Trump affirme que son absence des ondes de Fox News est la preuve que les médias de droite se sont tournés contre lui et son clan.

«J’ai vu une forme de censure émerger, même dans les médias conservateurs, a dit Trump Jr. Vous avez vu ce que Fox News a fait à Tucker Carlson la semaine dernière ? La semaine d’avant, c’était Dan Bongino.»

Trump Jr. croit que le renvoi de Tucker Carlson par la chaîne Fox News a été provoqué par l’adhérence de l’animateur au mouvement «America First» qui s’est traduit par sa remise en question de l’aide militaire américaine accordée à l’Ukraine lors de l’invasion russe.

Il estime que Carlson s’est fait montrer la porte après avoir affirmé que l’ancien président Donald Trump était la seule personne qui comprenait la politique étrangère et les risques associés à un conflit avec la Russie.

L’animateur a été renvoyé au terme d’une saga judiciaire qui opposait Fox News et Dominion Voting Systems. Le média a dû payer 787,5 M$ en dédommagement après avoir relayé les fausses accusations de fraude électorale de Donald Trump.

Tucker Carslon, qui se serait moqué des supporters de Donald Trump en privé, continuait de nourrir cette théorie en public.

D'après les informations du Huffington Post