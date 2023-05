Jim Furyk a appris de ses expériences de 2018

Quand il a pris les rênes de l’équipe américaine en prévision de la Coupe Ryder disputée en France en 2018, Jim Furyk croyait être davantage dans le feu de l’action. Le vétéran a vite compris qu’il n’était que le guide et le gestionnaire de la formation.

Ses yeux et ses oreilles sur le parcours, c’étaient ses assistants David Duval, Zach Johnson et Matt Kuchar. Il s’est pointé le nez sur le Golf National à plusieurs occasions sans toutefois pouvoir suivre ses hommes à la trace comme il l’aurait souhaité.

«J’avais participé neuf fois à la Coupe Ryder comme joueur. Je ne croyais pas que le rôle de capitaine pouvait être si différent, a-t-il lâché en entrevue exclusive avec le Journal. On ne voit pratiquement pas de golf. Il faut penser, réfléchir, guider et prendre des décisions.

«Ces décisions sont prises en fonction des analyses des assistants, a-t-il enchaîné. On regarde les résultats et on essaie d’implanter un bon système.»

Apprendre des erreurs

Pour les compétitions par équipe de 2015 à 2017, Furyk avait au préalable occupé les fonctions d’adjoints aux capitaines tant à la prestigieuse Coupe Ryder qu’à la Coupe des Présidents. Installé dans le siège conducteur en banlieue de Paris, l’expérience l’a refroidi dans la contre-performance américaine.

Malgré un résultat décevant avec la défaite, l’homme de 52 ans préfère placer cette aventure dans la colonne des bonnes expériences. Et puis, il a festoyé la grande victoire à Whistling Straits en 2021 puisqu’il épaulait Steve Stricker.

D’ailleurs, en préparation à l’épreuve de Montréal en 2024, il ne serait pas étonnant qu’il revivre l’aventure de la Coupe Ryder. Celle-ci sera disputée à Rome, cet automne. À travers les branches, on raconte qu’il sera très bientôt nommé parmi les adjoints du capitaine Zach Johnson.

Furyk pourra donc tester la température de l’eau avec cette féroce machine américaine bien huilée qui a lessivé les Européens à Whistling Straits en 2021 et vaincu les Internationaux à Quail Hollow l’automne dernier.

Au fil des prochains mois, le patron de la formation américaine sélectionnera ses adjoints. Il ne serait pas étonnant de voir Tiger Woods dans les parages, lui qui est très actif dans les coulisses de l'équipe. Furyk et lui ont souvent formé une paire en compétitions. Il l'avait d'ailleurs aussi sélectionné parmi ses choix discrétionnaires lors de la Coupe Ryder à Paris.

Dans la riche histoire de la Coupe des Présidents, les amateurs se souviennent de ce duel de 2007 entre le Tigre et Mike Weir. Le Canadien avait arraché une grande et spectaculaire victoire lors des matchs de simple. C'est aussi à Montréal, en 1997, que Woods a raté son premier couperet chez les pros.

Noyau dur et destructeur

À 18 mois de la compétition qui aura lieu au Royal Montréal, il est encore tôt pour identifier les 12 golfeurs qui s’aligneront sous les couleurs de la bannière étoilée. Le noyau dur de la formation ne devrait toutefois pas changer d’ici là avec les Justin Thomas, Jordan Spieth, Scottie Scheffler et Collin Morikawa.

Bien que le tracé ait changé et qu’il sera mis à la main des Internationaux, l’équipe hôtesse, le nouveau capitaine américain connaît bien le parcours montréalais. Il a participé à l’édition 2007 de la Coupe des Présidents. En 2014, il avait aussi pris le second de l’Omnium canadien tenu dans la métropole.