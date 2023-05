Jim Furyk nommé capitaine de la formation américaine à la Coupe des Présidents à Montréal

Mike Weir a trouvé son adversaire à la Coupe des Présidents qui sera disputée à Montréal en septembre 2024. Jim Furyk est nommé ce matin le capitaine de la formation américaine.

L’homme de 52 ans n’a plus besoin de présentation dans le monde du golf professionnel. Vainqueur de 17 tournois sur le circuit de la PGA, il est aussi l’artisan de cinq conquêtes américaines à cette prestigieuse compétition à laquelle il a participé sept fois.

À trois occasions, Furyk a croisé le fer avec le Canadien sur les allées. Il affiche un dossier de deux victoires, dont une lors des duels en simple en 2003, et une défaite.

«Nous sommes de bons amis depuis plus de 20 ans. Nous avons gagné nos deux titres majeurs coup sur coup en 2003. Comme lui, je suis intense. Ce sera un bon duel de capitaines, car nous présentons des forces semblables et nous aimons contrôler notre jeu», a soutenu Furyk dans une entrevue téléphonique avec le Journal.

L’ombre de 2018

Bien que l’Américain fasse partie du paysage dans les compétitions en équipe depuis près de 25 ans, il n’a jamais endossé les responsabilités d’être capitaine à la Coupe des Présidents. En 2015, en Corée, et en 2017, au New Jersey, il avait épaulé les capitaines Jay Haas et Steve Stricker, respectivement.

AFP

Malgré une reluisante fiche compétitive de 20 victoires, 10 défaites et trois matchs nuls en carrière à cet évènement biennal, Furyk porte un fardeau. Celui de venger la défaite à la Coupe Ryder de 2018 en France. Il agissait alors comme le grand manitou de l’équipe américaine.

Solide et alliant l’expérience à la jeunesse au club de golf Le National, celle-ci avait déraillé dès le second jour de compétition. La bisbille avait miné l’esprit d’équipe et les choix du capitaine Furyk avait été vertement critiqués. La formation européenne l’avait alors emporté 17,5 à 10,5 malgré la présence de gros canons américains.

«C’est un honneur d’avoir été choisi pour diriger l’équipe américaine à Montréal, a relaté Furyk. J’entretiens d’excellentes relations avec les joueurs. Je les connais bien, en majorité, mais je vais apprendre à connaitre les nouveaux qui pourraient se frayer un chemin dans notre alignement.»

Bons souvenirs de Montréal

Dans sa carrière, Furyk est officiellement débarqué trois fois à Montréal. En plus d’avoir participé à l’édition 2007 de la Coupe des Présidents lors de laquelle il a conservé un dossier de trois victoires et deux défaites dans la victoire américaine de 19,5 à 14,5, il a terminé au second rang lors de l’Omnium canadien en 2014 en échappant une avance de trois coups. En 1997, il avait raté le couperet malgré une excellente ronde initiale de 66. Il avait enchainé avec un retentissant 80.

«C’est un parcours où j’ai plusieurs souvenirs inoubliables, a-t-il souligné en nommant notamment la victoire américaine de 2007. Cet endroit est parfait pour le type de matchs en formule matchplay. Les amateurs de golf du Canada créeront une atmosphère incroyable.»

Jim Furyk en bref