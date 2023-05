La BCHL a décidé de devenir indépendante de Hockey Canada à la surprise générale

La British Columbia Hockey League (BCHL), un circuit junior A, a décidé de quitter le giron de Hockey Canada pour devenir indépendante, une décision qui a surpris lundi.

À compter du 1er juin, le circuit comptant 18 équipes n’opérera plus sous le parapluie de la fédération nationale.

Il s’agit de la plus importante ligue de développement pour les joueurs canadiens qui désirent obtenir une bourse dans une université américaine dans laquelle évoluent près de 30 Québécois.

Pas moins de 198 joueurs jouant dans la BCHL ont déjà signé une lettre d’entente avec une université américaine. La ligue junior de l’Alberta, qui est aussi considérée comme un pipeline vers la NCAA n’a que cent joueurs avec une telle lettre. Ça donne une idée de l’importance de la BCHL pour cet aspect du développement.

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

Sans précédent

La décision de la BCHL est sans précédent dans le hockey junior canadien. Mais celle-ci opérait déjà en dehors de la Ligue canadienne de hockey junior, l’entité qui gouverne les circuits Juniors A du Canada.

Elle n’envoyait plus son équipe championne à la Coupe Centennial depuis 2021. La Coupe Centennial est l’équivalent de la Coupe Memorial pour le hockey Junior A.

Cette décision est un coup dur pour Hockey Canada puisque la BCHL envoie plus de joueurs dans la première division de la NCAA que toutes les autres ligues Juniors A canadiennes combinées.

Selon le circuit, la saison dernière on comptait 411 anciens de ses joueurs dans la NCAA, ce qui représente le quart des joueurs que l’on retrouve en division 1.

On en compte 23 dans la LNH cette saison, dont Jamie Benn, Alex Kerfoot, Devon Toews et le Québécois Vincent Desharnais.

Quatre anciens joueurs de la BCHL ont accédé au Temple de la renommée du hockey, soit Brett Hull, Paul Kariya, Mark Recchi et Glenn Anderson. Deux joueurs évoluant dans celle-ci, Matthew Wood et Bradly Nadeau, pourraient être appelés en première ronde du prochain repêchage de la LNH.

Faire plus

Il semble que le circuit se sentait coincé dans le carcan de Hockey Canada et voulait déployer ses ailes.

«Nous aspirons à en faire plus pour les joueurs et à offrir un niveau de hockey encore meilleur pour nos partisans. C’est tout simplement impossible dans le système actuel», écrit le président Graham Fraser dans un communiqué.

La décision de la ligue a été respectée par Hockey Canada qui a reconnu son statut indépendant dans un communiqué émis lundi soir.

«Bien que nous croyons fermement que notre modèle permet d’offrir du hockey au profit des joueurs, des entraîneurs, des officiels, des parents, des administrateurs et des bénévoles, nous reconnaissons que la BCHL est libre de profiter du sport en dehors des programmes sanctionnés.»

Plus de liberté

Alors pourquoi la BCHL souhaite-t-elle s’affranchir de Hockey Canada? Pour avoir plus de liberté dans son recrutement, notamment.

En n’étant plus affilié à la fédération nationale, le circuit peut désormais recruter des joueurs de moins de 18 ans provenant de partout au Canada et aux États-Unis.

Selon les règles de Hockey Canada, les joueurs d’âge mineur devaient venir exclusivement de la Colombie-Britannique.

La BCHL souhaite ainsi recruter les joueurs talentueux des autres provinces qui décidaient plutôt d’aller jouer dans la North American Hockey League ou dans la United States Hockey League, deux circuits juniors américains qui forment eux aussi des joueurs pour la NCAA, en raison des restrictions imposées par Hockey Canada.

Selon les données du site eliteprospect.com, 44 Canadiens ont joué en USHL et 52 ont évolué en NAHL cette saison. Cette indépendance de la BCHL pourrait donc lui permettre de rivaliser avec les deux circuits américains.

«Nous croyons que les joueurs de moins de 18 ans devraient avoir deux options de développement au Canada, le hockey junior majeur qui peut mener à la LNH et le junior qui donne accès aux collèges américains et ensuite à la LNH», a expliqué le PDG Chris Hebb dans le communiqué de la ligue.

Le circuit pourra aussi piger plus aisément en Europe comme le font la NAHL et la USHL qui comptaient respectivement et 53 joueurs provenant de l’extérieur du continent nord-américain.