Le Canadien doit s’intéresser à Bergeron

Une image vaut mille mots, dit-on.

Patrice Bergeron avait pris place tout près de la sortie conduisant au corridor adjacent au vestiaire des Bruins. Il tenait à saluer chacun de ses coéquipiers comme un vrai capitaine sait le faire. Mais surtout, chacun des membres de l’édition des Bruins tenait à lui dire merci.

Sa réaction, surtout quand il a fait l’accolade à David Krejci et Brad Marchand, son grand complice, soulevait évidemment la fameuse interrogation.

Est-ce la fin d’une magnifique carrière ?

Depuis 2003, Patrice Bergeron a été un exemple pour tous les joueurs des Bruins. Un grand leader, un compétiteur acharné, un homme qui sait rassembler ses coéquipiers dans l’adversité, des qualités qui lui ont permis de trouver sa place parmi les grands athlètes de l’histoire de la ville de Boston.

« Il est encore trop tôt pour prendre une décision. Je vais consulter ma famille et mes amis. »

Mais les blessures ont laissé des traces. N’a-t-il pas disputé ses trois derniers matchs en dépit d’une hernie discale ?

Peu importe la décision qu’il prendra, le dossier Patrice Bergeron devrait meubler les discussions chez les décideurs du Canadien. Une organisation avec une histoire aussi impressionnante que celle du Tricolore ne devrait jamais laisser passer l’opportunité de s’entourer de personnes d’influence.

Un ambassadeur

Le profil reluisant de Bergeron et l’impact qu’il a exercé et qu’il exerce toujours dans le monde du hockey méritent une sérieuse considération. Il est un ambassadeur pour son sport. Il est une personne-ressource pour les dirigeants de la Ligue nationale. Tout au cours de sa carrière, il a servi son sport avec un grand professionnalisme.

L’an dernier, Geoff Molson et son groupe n’ont pas hésité à pressentir Vincent Lecavalier. Ne devraient-ils pas inclure dans leur projet d’avenir le nom de Patrice Bergeron ?

On dira qu’il est un membre à part entière des Bruins de Boston, on est tous d’accord. Par contre, quand on met un terme à une carrière d’athlète, parfois les priorités changent, surtout si on se voit offrir un défi correspondant à des projets qu’on aimerait réaliser dans un tout nouveau rôle.

Bergeron est un chef de file. Il est aussi un personnage très respecté, il est un étudiant du sport du hockey travaillant continuellement à améliorer ses connaissances au niveau des affaires et dans l’administration d’une équipe sportive.

On peut présumer que les Bruins de Boston, les propriétaires et les décideurs, ont déjà discuté du rôle que leur capitaine peut remplir quand il prendra sa retraite. Quand on passe 20 saisons avec une organisation, on tisse des liens avec les gens d’influence, avec la communauté, avec les décideurs de l’entreprise. On a vite réalisé dimanche soir qu’il vouait un grand respect pour les partisans de l’équipe.

Faire respecter la culture

Pour une organisation comme le Canadien, il est important de garder l’œil ouvert surtout si le joueur identifié veut demeurer attaché au monde du hockey et exercer un impact majeur pour l’entreprise.

Depuis l’arrivée des nouveaux dirigeants, Jeff Gorton et Kent Hughes, on a répété des dizaines de fois que l’organisation devait retrouver cette culture qui, pendant si longtemps, a marqué les succès de l’entreprise. Hughes n’a-t-il pas entretenu une longue relation d’affaires avec le capitaine des Bruins ?

À Boston, Bergeron a fait respecter la culture des Bruins. À cet égard, son savoir-faire pourrait largement servir l’organisation du Canadien.

En 2003, on a commis l’erreur de choisir Cory Urquhart plutôt que Bergeron, sélectionné quatre rangs plus tard par les Bruins. Peut-être que si l’occasion se présente, on pourrait réparer en partie ce manque de jugement de la part des responsables du recrutement.

Une petite note

Au fait, l’Avalanche et les Bruins auront finalement disputé sept matchs de plus que le Canadien.

Donc, quand les directeurs généraux disent que l’objectif, c’est un laissez-passer pour le tournoi printanier, et qu’on verra ensuite, ils ont parfaitement raison.