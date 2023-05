De nouveaux traversiers d’ici 2031 entre Québec et Lévis

L’abandon du volet routier du projet de 3e lien amène le gouvernement à revoir ses plans pour la traverse Québec-Lévis. Des démarches pour remplacer ses deux navires actuels seront finalement amorcées en 2025, afin de maintenir le service.

La nouvelle PDG de la Société des traversiers du Québec, Gréta Bédard, a confirmé lors de l’étude des crédits budgétaires qu’elle « a un plan » de remplacement pour les deux navires actuels, le NM Alphonse-Desjardins et le NM Lomer-Gouin, qui arrivent en fin de vie en 2031.

« D’ici 2025, on va amorcer les travaux pour les appels d’offres », a fait savoir Mme Bédard, qui estime qu’environ six années sont nécessaires pour boucler le processus d’acquisition.

Pour l’instant, encore aucun montant n’a été réservé pour ce projet.

« Il n’y aura pas de rupture de service en 2031, on va s’assurer de faire en sorte d’avoir des bateaux de remplacement », s’est engagée la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

« La traverse de Lévis sera en fonction sans interruption », promet la vice-première ministre.

Transport de véhicules

S’agira-t-il de navires réservés uniquement aux piétons et aux cyclistes, comme il en a souvent été question dans les dernières années? « Dans la mesure où il n’y a plus de transport routier qui est prévu dans le troisième lien, on est à repenser l’usage des prochaines navettes », a reconnu la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Cela ouvre donc la porte à de nouveaux traversiers qui permettraient de maintenir le transport de véhicules offert à bord. C’est d’ailleurs un souhait qu’a récemment formulé le syndicat des employés de la Société des Traversiers Québec-Lévis, lors d’un entretien avec Le Journal, dans la foulée de l’abandon du 3e lien routier.

Le service était appelé à disparaitre

Aux dernières élections, la CAQ s’était plutôt engagée à étudier la possibilité de recréer le Marché Champlain en lieu et place de la traverse, du côté de Québec. Dans une vidéo promotionnelle résumant les grandes lignes du projet, il était notamment proposé de remplacer les traversiers actuels par des navettes fluviales de plus petit gabarit, qui seraient gérés par le privé. Il était alors question de déployer une offre de navettes fluviales gérée par le privé, de façon à offrir des liaisons entre Québec, Lévis, l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré, Bellechasse et même Cap-Rouge.

Le parti de François Legault estimait qu’une somme d’environ 250 millions $ serait économisée si les traversiers actuels n’étaient pas remplacés par la STQ.

Au printemps 2022, le gouvernement avait aussi demandé à la Société des traversiers du Québec (STQ) d’étudier la possibilité que la traverse Québec-Lévis devienne uniquement piétonne et qu’elle soit interdite aux voitures dans un horizon de moins de 10 ans.