LHJMQ: le gardien des Mooseheads de Halifax est véritablement dans sa bulle

SHERBROOKE | Mathis Rousseau a été intraitable devant le filet des Mooseheads de Halifax, mardi soir, ne laissant que des miettes au Phoenix et guidant les siens vers une victoire de 5 à 2.

Aidé par ses coéquipiers qui ont ouvert la machine rapidement, pour prendre les devants 4 à 0 lors des 22 premières minutes de jeu, le gardien de 18 ans s’est levé quand c’était le temps. Il a stoppé pas moins de 36 rondelles.

«Mon but, c’est de laisser les gros canons de Sherbrooke endormis, parce que s’ils prennent de la confiance, ça peut faire des dommages», a souligné le natif de Boisbriand.

Et il a réussi sa mission. Cole Huckins et Ethan Gauthier, sur un bel effort individuel, l’ont bien déjoué en deuxième période, mais les autres ténors du Phoenix ont été plus discrets. Il y a peut-être Joshua Roy qui a décoché six tirs, mais chaque fois, Rousseau a dit non.

«On ne se le cachera pas, Rousseau connaît une très bonne série, a indiqué l’entraîneur du Phoenix, Stéphane Julien. Si on ne se met pas devant lui, si on ne le challenge pas, ça va être difficile.»

Des absents de marque

En l’absence de l’attaquant Jordan Dumais, blessé au haut du corps, et du défenseur Cameron Whynot, malade, Rousseau s’est retroussé les manches.

«Mon rôle reste le même si Jordan n’est pas là, mais il faut que je fasse une plus grosse différence pour laisser une chance à mes coéquipiers de compter et de ne pas être obligés de jouer avec un sentiment d’urgence», a expliqué Rousseau, qui a vu plusieurs tirs être bloqués devant lui.

«C’est sûr que perdre un gars qui a 140 points en saison régulière [Dumais], c’est un peu difficile, mais on a vu ce soir [hier] d’autres joueurs qui ont pris le relais», a dit l’entraîneur des Mooseheads, Sylvain Favreau, qui a ajouté que si la série «s’allongeait, on pourrait revoir Dumais».