Marcus Johansson s’enracine au Minnesota

Le Wild du Minnesota a octroyé une prolongation de contrat de deux ans à l’attaquant Marcus Johansson, mardi.

L’entente valide jusqu’à la conclusion de la saison 2024-2025 permettra au vétéran de 32 ans de toucher 2 millions $ annuellement.

Le Wild a acquis Johansson des Capitals de Washington le 23 février en retour d’un choix de troisième ronde au repêchage 2024.

À lire aussi: Une tournée d'adieu pour Marc-André Fleury?

À lire aussi: Dubois à Montréal: «J’ai un petit drapeau rouge»

À lire aussi: Jonathan Huberdeau critique ouvertement Darryl Sutter

En 20 parties avec le club du Minnesota en saison régulière, le Suédois a récolté six buts et 12 mentions d’aide pour 18 points. Il a aussi inscrit deux buts en six matchs éliminatoires.

«J’aime absolument tout à propos de cet endroit, de ce groupe et de l’équipe, a indiqué Johansson, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey [LNH]. C’est une équipe incroyable. [...] Je m’y sens bien depuis le jour 1 et j’y avais aimé ma première expérience.»

Il s’agit en effet du deuxième séjour de Johansson avec le Wild, puisqu’il a aussi brièvement porté les couleurs de cette organisation en 2020-2021.

En carrière dans la LNH, celui qui a aussi joué pour les Devils du New Jersey, les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo et le Kraken de Seattle a touché la cible 163 fois et fourni 290 mentions d’aide pour 453 points en 833 rencontres.