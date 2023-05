MLB: 6 prédictions gênantes des experts (dont moi qui a l'air fou) jusqu’à présent

Le quart de la saison arrive bientôt dans le baseball majeur et plusieurs équipes déjouent complètement les prédictions des experts baseball partout, incluant moi et mon collègue Benoit Rioux. Après 10 matchs, ça peut arriver, mais après 30, des tendances commencent à se confirmer et changeront complètement les courses dans les différentes sections cette année.

►Prédiction: Les Pirates seront tellement pas bons

Réalité: C’est le meilleur club de la Ligue nationale

Je prédisais une saison catastrophique pour les Pirates et je n’étais pas le seul. Dans mes dents, c’est la meilleure équipe de la ligue nationale avec 20 victoires et 9 défaites. Pourtant, je continue à parier contre eux presque chaque jour en pensant que c’était de la chance la veille. Bravo champion ! Plus sérieux, c’est incroyable ce que l’équipe réussit à faire avec une des plus petites masses salariales du baseball. Ils n’ont rien à perdre et s’amusent les Pirates. Quelques vétérans qu’on pensait fini comme Rich Hill et Andrew McCutchen viennent épauler de jeunes espoirs très talentueux et le résultat est fascinant. Tout le monde semble avoir sous-estimé la qualité des partants.

►Prédiction: Les White Sox seront forts

Réalité: Ils sont horribles

Presque tous les experts prédisaient que les White Sox allaient lutter pour une place en série. Moi je les voyais dominants. Après 15 ans de misère, l’équipe devient solide et depuis deux ans, on les attend au sommet. Mais non, ça fait patate. 8 victoires, 21 défaites. Leur as Lance Lynn est horrible. Michael Kopech continue de décevoir et peine à lancer des prises. Dylan Cease et Lucas Giolito font le boulot, mais ne gagne pas à eux seuls, comme plusieurs le prévoyaient. Offensivement, les vedettes semblent jouer aux vedettes et non au baseball. C’est plutôt Jake Burger, un gars de 27 ans qui jouait encore dans les mineurs l’an passé, qui domine le club avec sept circuits.

►Prédition: Les Mariners sont à surveiller

Réalité: Ils sont mauvais

Après deux saisons de 90 victoires et des jeunes joyaux comme les voltigeurs Julio Rodriguez et Jarred Kelenic ainsi que Georges Kirby (quel lanceur incroyable !), la saison 2023 s’annonçait exceptionnelle pour les Mariners. Mais non. Avec 12 victoires et 16 défaites, ça ne marche pas fort à Seattle. La relève au monticule est affreuse. Offensivement, on dirait que certains gros canons se croient encore en camp d’entrainement. L’ancien des Blue Jays, Teoscar Hernandez se fait passer dans la mitaine une fois sur trois et affiche une pauvre moyenne de présence sur les buts de 0,248.

►Prédiction: Les Rangers seront ordinaires

Résultat: Ils dominent leur section

L’équipe de Texas devait être moins bonne que les Astros, les Angels et les Mariners. Mais non, c’est la meilleure équipe de sa section ouest de l’Américaine. C’est le party à l’attaque avec les Semien, Garcia, Lowe, Jung, Duran et Heim. Au monticule, on savait que deGrom allait faire gagner son club un match sur 5. Mais c’est le rendement de Nathan Eovaldi et Martin Perez qui propulsent l’équipe aussi au sommet avec 17 victoires et 11 défaites.

►Prédiction: Les Marlins seront mieux qu’avant, mais assez mauvais

Réalité: Ils sont très forts

Encore cette année, les Marlins devaient être la petite équipe mignonne qui s’en sort pas si mal avec une petite masse salariale. C’était une erreur. Avec un nouveau jeune gérant brillant, Skip Schumacher, les Marlins s’imposent pour ébranler le classement dans sa section. Avec 16 victoires et 3 revers, l’équipe mise sur le début de saison ridiculement fort de Luis Arraez qui se donne des airs de Tony Gwynn avec une moyenne de 0,438. Sinon, c’est assez tranquille offensivement. Le jeune Jesus Luzardo répond enfin aux attentes et fait oublier le début de saison difficile de Sandy Alcantara, tandis que le releveur A.J Puk est simplement intouchable.

►Prédiction: Les Cards seront durs à battre

Résultat: Tout le monde les bat

Je voyais les Cards premiers de la section centrale. Ils sont derniers avec 10 victoires et 19 défaites. Plusieurs comme moi les voyaient durs à battre. Pour l’instant, en fait, tout le monde les bat. La faute revient surtout à Miles Mikolas et Steven Matz, deux excellents partants qui sont soudainement mauvais.