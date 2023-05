Pas de nouvelles rues piétonnes cet été à Montréal

La Ville de Montréal a choisi de rendre piétonnes les 10 mêmes rues que l’année passée pour cette saison estivale, malgré un attrait grandissant des résidents pour ce projet.

«La demande est là», a reconnu la mairesse Valérie Plante lors d’un point de presse mardi après-midi.

La Ville indique qu’il est cependant difficile de faire un projet de piétonnisation «mur-à-mur» pour toute la métropole.

«Bien qu’il semble facile de créer une rue piétonne, nous devons être très prudents et penser également aux transports publics», a souligné Mme Plante.

«Par exemple, sur l’avenue Mont-Royal ou sur la rue Wellington, il doit y avoir un plan sur les endroits où les gens doivent prendre le bus», a-t-elle illustré.

L’administration Plante ne ferme toutefois pas la porte à d’autres piétonnisations dans les prochaines années.

«Nous avons des discussions avec d’autres sociétés de développement commercial», a précisé Sophie Mauzerolle, responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville.

En moyenne, les 10 rues seront interdites aux véhicules pendant une durée de 18 semaines.

Souvent attendue par les Montréalais, la piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal commencera le 20 mai prochain, et ce, jusqu’au 5 septembre entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum.

Pour la rue Wellington, les piétons devront attendre le 5 juin et pourront en profiter jusqu’au 18 septembre.

La rue Saint-Catherine Ouest - rendue piétonne sur certains tronçons – devrait bénéficier de la plus longue période de piétonnisation puisqu’elle commence dès cette semaine et se terminera au 31 octobre.

«Beaucoup de gens demandent à ce que les rues piétonnes commencent plus tôt et terminent plus tard», a rappelé la mairesse.

Un fort achalandage

Le succès de la piétonnisation s’est fait ressentir en 2022. Selon les données de la Ville, l’achalandage a connu un bond de 73 % sur la rue Sainte-Catherine Ouest et de 86 % sur la rue Duluth.

«Les rues piétonnes, c’est bon pour le dynamisme économique, ça crée aussi un sentiment de communauté, mais ça devient également des destinations pour les touristes», a souligné Mme Plante.

D’autres initiatives similaires sont aussi portées au niveau de certains arrondissements, a mentionné Mme Mauzerolle.

L’an passé, la Ville avait annoncé un financement de 12 millions $ sur trois ans afin de permettre aux sociétés de développement commercial de mieux se préparer et d’investir dans du mobilier urbain.