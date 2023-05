Pas question de jouer ailleurs qu’à Tampa pour Steven Stamkos

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine saison et s’il n’en tient qu’à lui, il demeurera avec l’équipe jusqu’à la fin de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’attaquant a exprimé ses états d’âme mardi, pendant que les joueurs des «Bolts» vidaient leurs casiers et que l’organisation floridienne effectuait son bilan de la campagne. Le vétéran de 33 ans aura un impact de 8,5 millions $ sur la masse salariale de la formation l’an prochain et terminera un contrat de huit ans et de 68 millions $.

«À mes yeux, il s’agit du seul chandail que je souhaite porter durant ma carrière, a-t-il déclaré à un représentant du site NHL.com, tout en disant se croiser les doigts pour une prolongation de son entente avec Tampa Bay. Pouvoir demeurer au sein d’une équipe et d’accomplir des exploits très spéciaux dans le sport d’aujourd’hui, entre autres les faits d’armes réussis cette année, cela signifie beaucoup pour moi. Évidemment, les championnats constituent les faits marquants et espérons qu’il y en aura d’autres à venir.»

Ayant aidé le Lightning à remporter deux coupes Stanley d’affilée en 2020 et 2021, en plus de participer à la finale de l’an passé, Stamkos a totalisé 34 buts et 50 mentions d’aide pour 84 points en 81 rencontres pendant le dernier calendrier régulier. Du même coup, il a franchi le cap des 500 filets, des 1000 points et des 1000 matchs en carrière.