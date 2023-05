Patrice Bernier aura sa place sur le Mur de la renommée du Stade Saputo

Patrice Bernier verra son nom être ajouté au Mur de la renommée du Stade Saputo samedi. Il sera le cinquième joueur présent sur le Mur.

Celui qui a été capitaine de l’Impact de Montréal de 2014 à 2015 rejoindra le président Gabriel Gervais, Nevio Pizzolitto, Greg Sutton et Mauro Biello.

Le Brossardois a disputé six saisons dans le maillot de l’Impact en MLS de 2012 à 2017, mais il a également porté les couleurs du club en A-League pendant trois saisons, de 2000 à 2002.

Il totalise 224 matchs en saison régulière et occupe le troisième rang de l’histoire du club à ce chapitre.

Pendant ses six années en MLS, il a amassé 15 buts et 25 passes décisives en saison régulière. Il a participé au match des étoiles de la MLS en 2013 en plus de remporter les titres de joueur par excellence et de joueur humanitaire du club en 2012.

Bernier a été intronisé au Temple de la renommée du soccer québécois le 25 novembre 2017 et au Temple de la Renommée de Canada Soccer le 9 juin 2022.

Entre ses deux séjours à Montréal, il a connu une belle parenthèse de dix ans en Europe où il a évolué en Allemagne, en Norvège et au Danemark.