Paul Piché et le duo Maxime Landry et Annie Blanchard à l'Agora Port de Québec.

Paul Piché et le duo Maxime Landry et Annie Blanchard, avec leur projet Jolene and the Gambler, seront en vedette lors la troisième édition du Festival Folk Expression.

Paul Piché se produira à l’Agora Port de Québec le 16 juin et Maxime Landry et Annie Blanchard feront de même le 17 juin.

Le duo présentera son spectacle hommage à Kenny Rogers et Dolly Parton et des succès francophones et anglophones de la musique country. Cette prestation sera remise au lendemain si la pluie est au rendez-vous.

Photo fournie par les Productions Le Veilleur

Les billets pour ces deux spectacles seront mis en vente vendredi à 10h.

La programmation complète du Festival Folk Expression, qui se déroule à l’Agora, dans le Quartier Petit Champlain et à Place Royale, sera dévoilée en début de semaine prochaine.

Michel Pagliaro, Steve Hill et Sara Dufour étaient de la programmation l’année dernière.