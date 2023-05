Personne ne va pleurer pour les Yankees

Ça se passe moins bien pour les Yankees de New York récemment et, comme le constate leur gérant Aaron Boone, personne ne va pleurer sur leur sort.

En plus d’une séquence de défaites, la formation new-yorkaise a dû se résoudre à placer le nom de la vedette Aaron Judge sur la liste des blessés pour 10 jours. Incommodé par des douleurs à la hanche droite, celui qui a frappé 62 circuits la saison dernière ne pourra revenir au jeu avant lundi prochain.

• À lire aussi: Dans les dents des puristes

• À lire aussi: Pas de panique pour Édouard Julien

«Ç’a été un voyage difficile et c’est une ligue difficile, commentait Boone, dimanche, après un troisième revers consécutif subi face aux Rangers, au Texas. Nous faisons face à l’adversité et nous allons traverser ça. Personne ne va se sentir désolé pour nous... Nous sommes encore capables de gagner des matchs et nous devons trouver une manière d’y arriver.»

Rays et Orioles en tête

Évidemment, la saison du baseball majeur est encore très jeune, mais déjà, il est étonnant d’observer le classement de la section Est de la Ligue américaine avec les Yankees et les Red Sox de Boston qui occupent les deux derniers rangs. Les Rays de Tampa Bay, les Orioles de Baltimore et les Blue Jays de Toronto, qui connaissent tous d’excellents débuts de saison, ont plutôt pris les commandes.

Ce classement a quelque chose de rafraîchissant alors que les Yankees présentent une masse salariale de 279,6 M$ pour la saison 2023. Au contraire, les Rays et les Orioles sont en tête alors qu’ils viennent respectivement aux 28e et 29e rangs du baseball à ce chapitre, avec 73,3 M$ et 64,9 M$. Seuls les Athletics d’Oakland sont derrière eux.

Fait intéressant: le total des masses salariales des Rays et des Orioles représente moins que la moitié que celle des Bombardiers du Bronx. C’est sans doute pourquoi les Yankees n’attirent pas la sympathie. Même à New York, plusieurs partisans de l’équipe sont plus fâchés que tristes quand le club n’est pas à la hauteur.

Un format qui pardonne

Si la position des Red Sox est moins étonnante, celle des Yankees, qui affichent un dossier de 15-15 après leurs 30 premiers matchs, surprend. Or, il faut remarquer que les cinq clubs de la section Est de l’Américaine affichent un rendement de ,500 ou mieux (avant les matchs de mardi soir). Somme toute, il serait prématuré pour les partisans des Yankees de paniquer, d’autant plus que le format actuel des éliminatoires dans le baseball majeur pourrait très bien permettre à quatre des cinq équipes de cette section de participer aux séries.

Depuis 2022, le nombre de clubs prenant part aux éliminatoires est effectivement passé de 10 à 12, soit six dans l’Américaine et autant dans la Nationale. Outre les champions de division, chaque ligue compte trois équipes repêchées.

Dans la Nationale, il est intéressant de rappeler que les Phillies de Philadelphie avaient justement été cette troisième équipe repêchée en 2022 et qu’ils avaient poursuivi leur chemin jusqu’à la finale de la Série mondiale, s’inclinant face aux Astros de Houston. Les Yankees pourraient-ils avoir un parcours semblable ou même triompher en se qualifiant tardivement? Sans aucun doute. Et si ce n’est pas le cas, personne ne va pleurer.