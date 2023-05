Poilievre perd sa salive à «bitcher» contre la CBC

Depuis qu’il a été élu comme chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre n’a pas cessé de « bitcher » contre la CBC.

Par certains aspects, Poilievre semble avoir raison de le faire. Est-ce normal qu’un diffuseur qui coûte aux contribuables des centaines de millions chaque année n’arrive pas à atteindre 5 % d’écoute ? N’est-ce pas jeter son argent à l’eau que de subventionner un réseau que moins d’une personne sur cinq syntonise ? Cela dit, le chef conservateur se fait-il vraiment du capital politique en s’en prenant à la CBC chaque fois qu’il en a l’occasion ?

J’en doute. D’après un dernier sondage Abacus, les seules provinces où une majorité de la population est d’accord avec lui sur cette question sont l’Alberta à 57 %, mais le Manitoba et la Saskatchewan à seulement 51 %. Avec des pourcentages aussi peu convaincants, Poilievre ne peut espérer faire une grosse récolte de votes, surtout que les trois provinces des Prairies comptent à peine le sixième des votants du pays.

Comme il fallait s’y attendre, selon Abacus, 67 % des membres du Parti conservateur favorisent la fermeture de la CBC. Depuis que Poilievre a lancé son brûlot contre la CBC, ses députés du Québec se tiennent à carreau. Sachant bien que les Québécois apprécient le réseau français (le Bloc Québécois est même favorable à CBC/Radio-Canada à 61 %), les députés conservateurs du Québec préfèrent se taire. C’est sage de leur part. De toute façon, fermer la CBC pour ne garder que Radio-Canada serait presque l’équivalent de réussir la quadrature du cercle et Pierre Poilievre se garde bien d’expliquer comment il s’y prendrait.

GROS DÉFICIT DE CRÉDIBILITÉ

Est-ce à dire que la PDG de CBC/Radio-Canada Catherine Tait et ses ouailles peuvent dormir tranquilles ? Sûrement pas. Comment la direction de Toronto pourrait-elle dormir sur ses deux oreilles avec une écoute de 4,4 % ? Et c’est sans compter l’énorme problème de crédibilité qu’a la CBC. Selon le sondage, 40 % des Canadiens considèrent qu’elle fait la propagande du gouvernement libéral. En Alberta, ils sont 55 % à le croire.

En gros, les anglophones sont d’avis que la CBC penche toujours du même bord, c’est-à-dire à gauche, et qu’elle donne rarement la parole aux gens de droite. C’est un secret de polichinelle que Catherine Tait est d’accord avec le militantisme évident de la CBC en faveur de la diversité et de la réconciliation, qui sont aussi les chevaux de bataille du gouvernement de Justin Trudeau.

LE FOSSÉ SE CREUSE ENTRE LES DEUX RÉSEAUX

Ce militantisme, qui comprend aussi l’identité et la fluidité de genre, explique en partie la méfiance croissante à l’égard de la CBC dans les régions rurales et dans les provinces des Prairies. Le citoyen ordinaire ne se reconnaît plus dans ces courants ultraprogressistes qui émanent de Toronto. La plus grande partie du personnel du réseau français ne s’y retrouve pas non plus.

Il n’y a jamais eu d’amour perdu entre le réseau anglais et le réseau français, mais le fossé qui se creuse depuis quelques années n’a jamais été si profond. Si rien n’est fait, le fossé entre Toronto et Montréal ne fera que s’accentuer. Cela pourrait donner à Poilievre, s’il devient premier ministre, toutes les raisons de définancer le diffuseur public ou de carrément fermer son réseau anglais.