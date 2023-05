Rosemont: le stationnement tarifé selon la taille du véhicule

L’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal va mettre en place, dès cet été, une nouvelle tarification des vignettes de stationnement basée sur le type de véhicule et leur masse nette.

Les nouveaux tarifs annuels pour l'obtention d'une vignette seront ainsi ajustés, dès le mois de juillet, en fonction de deux facteurs: le type de véhicule (la taille du moteur) et sa masse nette.

Les tarifs varient entre 115 $ et 205 $ par an.

Ainsi, pour les véhicules électriques, à pile à combustible hydrogène ou hybrides branchables dont la masse nette est de 1549 kg ou moins, le nouveau tarif sera de 115 $ par an. Le tarif sera le même pour les véhicules à moteur à combustion interne et véhicules hybrides non branchables dont la masse nette est de 1249 kg ou moins.

Pour les véhicules électriques, à pile à combustible hydrogène ou hybrides branchables de plus de 1850 kg, le tarif atteindra 205 $. Même chose pour les véhicules à moteur à combustion interne et véhicules hybrides non branchables dont la masse nette est de plus de 1600 kg.

«Grâce à ce changement [...], nous espérons encourager celles et ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser un véhicule dans leurs déplacements à opter pour des formats plus petits, ou mieux, pour l'autopartage. C'est un premier pas vers la prise en compte des coûts sociaux et environnementaux dans les tarifs», a déclaré le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges, dans un communiqué.

À terme, l’arrondissement vise l'adoption de modes de transport actifs et la réduction de la dépendance à l'automobile, qu'elle soit électrique ou non.

Nouveaux tarifs annuels pour une vignette, à partir de juillet 2023

-Véhicules électriques, à pile à combustible hydrogène ou hybrides branchables dont la masse nette est de:

1549 kg ou moins: 115 $

1550 kg à 1699 kg: 145 $

1700 kg à 1849 kg: 175 $

1850 kg ou plus: 205 $

-Véhicules à moteur à combustion interne et véhicules hybrides non branchables dont la masse nette est de:

1249 kg ou moins: 115 $

1250 kg à 1424 kg: 145 $

1425 kg à 1599 kg: 175 $

1600 kg ou plus: 205 $

-Vignette annuelle supplémentaire pour une même adresse (limite de 1) : 385 $

-Vignette annuelle pour une personne à faible revenu: 115 $

-Vignette annuelle pour une personne à mobilité réduite: 115 $

-Vignette annuelle pour une personne membre d'un service d'autopartage: 31 $