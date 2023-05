Secteur public: une première rencontre entre Québec et les syndicats

Une première rencontre du front commun des syndicats représentant la CSN, la CSQ, la TFT et la CSD avec le gouvernement a eu lieu à Québec, mardi, pour faire le point, mais l’écart demeure important entre ce qu’il demande et la proposition de Québec.

Le gouvernement propose une augmentation de salaire de 9% sur 5 ans alors que le syndicat souhaiterait environ 21% sur la même période.

Québec devra donc bonifier son offre s’il veut éviter un conflit de travail.

«La population voit les services qu’elle a présentement avec de la pénurie partout, partage le président de la CSQ, Éric Girard. Mais dans une école, une RPA, un hôpital, un cégep, ça ne peut pas arriver»

«Ce qu’il faut gérer c’est du monde dans le secteur public qu’on n’attire plus, du monde qu’on ne retient plus, ajoute la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Il y a des gens qui sont morts pendant la pandémie de soif, pas parce qu’on manquait de technologie importante et on a fait venir l’armée.»

Il reste cependant encore plusieurs mois de négociations entre les deux parties.

La rencontre du 2 mai a eu lieu principalement pour faire le point.

«On essaye d’identifier les intérêts communs, et plus on accroit les intérêts communs, plus on diminue le champ des intérêts divergents, et il y a une ouverture à chercher des solutions des deux côtés, indique le ministre du Travail, Jean Boulet. Donc je ne pense pas à la grève, on n’est pas dans une dynamique de cette nature-là.»

Les deux partis semblent pour l’instant ouverts au dialogue.

