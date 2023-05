Sophie Nélisse dans la 2e saison d’«Aller simple»

Noovo a confirmé mardi le retour de la série Aller simple pour une deuxième saison, comme l’Agence QMI l’avait révélé en mars dernier. Sophie Nélisse se joindra notamment à la distribution.

Cette fois, c’est à la campagne que le suspense aux airs d’Agatha Christie tiendra les téléspectateurs en haleine, l’automne prochain, à l’antenne de la chaîne de Bell Média.

Les auteurs Bernard Dansereau, Annie Piérard et Étienne Piérard-Dansereau ont repris du service pour accoucher d’une toute nouvelle trame narrative et c’est Rafaël Ouellet (Virage – double faute, Arsenault et fils) qui réalise les six épisodes d’une heure, en remplacement de Yan Lanouette Turgeon.

Une toute nouvelle distribution porte l’histoire, qui ramène toutefois Anick Lemay dans son rôle de l’enquêteuse Juliette Michaud et Jean-Nicolas Verreault dans son rôle de l’ex-enquêteur Thomas Rouclair, conjoint de Juliette.

MOSAÏQUE FOURNIE PAR NOOVO

Les nouveaux visages sont ceux de Rosalie Bonenfant, Olivier Gervais-Courchesne, Charles-Aubey Houde, Simon Landry-Désy, Anglesh Major, Sophie Nélisse, Rose-Marie Perreault, Antoine Olivier Pilon et Nahéma Ricci.

Voici le synopsis dévoilé par Noovo: «lors d’un séjour forcé à l’extérieur de la ville, Thomas (Jean-Nicolas Verreault), le conjoint de l’enquêteuse Juliette Michaud (Anick Lemay), passe de trop nombreuses heures devant sa fenêtre à épier ses voisins, une bande de jeunes écolos. Peu à peu, intrigué par des détails de leur vie, il acquiert la conviction qu’un drame se joue devant ses yeux. Est-ce qu’il fabule, comme le croit Juliette, ou un drame aux conséquences funestes se joue sous leurs yeux?»

Rappelons que Luc Picard a remporté le Gémeaux du meilleur premier rôle masculin: série dramatique lors des 37es prix Gémeaux, en septembre dernier. La fin de la première saison nous laissait croire que l’acteur de renom aurait pu être de retour dans une éventuelle suite, ce qui n’est pas le cas, selon les informations dévoilées mardi.

«La première saison d’Aller simple est la fiction qui a battu des records d’écoute sur Noovo. Nous sommes donc très emballés de retrouver l’équipe de production derrière cette première mouture pour proposer au public de Noovo une toute nouvelle trame narrative, qui continuera de s’appuyer sur les codes des plus grands suspenses», a souligné dans un communiqué la directrice générale, Fiction de Bell Média, Sophie Parizeau.

Produite par Josée Vallée et Sophie Pellerin de Sphère Média, en collaboration avec Bell Média, la deuxième saison de la série Aller simple commence à être tournée cette semaine.