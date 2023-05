LNH: la première aux Panthers

Nick Cousins, Sam Bennett, Carter Verhaeghe et Brandon Montour sont chacun originaires de l’Ontario. Mais ils partagent aussi d’autres choses. Ils ont marqué les quatre buts des Panthers dans le premier match du deuxième tour et ils ont chacun comme objectif d’éliminer l’équipe de leur province, les Maple Leafs de Toronto.

• À lire aussi: Le dernier trophée de Patrice Bergeron?

• À lire aussi: La chance pour nos experts de se racheter : les Oilers d'Edmonton sont un choix unanime pour accéder au 3e tour dans la LNH

Tombeurs des Bruins de Boston à la surprise générale en sept rencontres lors du tour initial, les Panthers de la Floride ont poursuivi sur leur lancée avec un gain de 4 à 2 contre les Leafs, mardi, au Scotiabank Arena.

Les Panthers ont ainsi signé une quatrième victoire d’affilée. Ils ont montré d’entrée de jeu qu’ils n’ont pas de complexe contre les Maple Leafs, une équipe qui a terminé la saison avec 19 points de plus au classement général.

Bobrovsky en grande forme

Sergeï Bobrovsky a gagné le premier duel contre son compatriote Ilya Samsonov.

Brouillon pour la majorité de la saison, celui qu’on surnomme Bob a retrouvé sa confiance à un moment crucial pour les Panthers en prenant le relais d’Alex Lyon à partir du quatrième match de la série contre les Bruins.

Pour cette visite à Toronto, Bobrovsky a bloqué 34 tirs, inscrivant une quatrième victoire.

Dans les dernières secondes du match, il a coupé court à une possible remontée des locaux en étirant la jambière droite pour frustrer William Nylander.

Verhaeghe, le but clé

À leur première présence au deuxième tour depuis le printemps 2004, les Maple Leafs n’ont pas connu le meilleur des départs.

Photo REUTERS

Les Panthers ont porté les deux premiers coups avec des buts de Cousins en première période et de Bennett au début de la deuxième.

Menée 2 à 0, l’équipe à la feuille d’érable a redonné espoir à ses partisans et aux nombreux fidèles à l’extérieur de l’édifice de la rue Bay. Matthew Knies a répliqué seulement onze secondes après le but de Bennett. Un peu plus de six minutes, c’était au tour de Michael Bunting de s’inscrire à la marque.

Mais les Panthers n’ont pas tremblé. Verhaeghe a réussi le but assommoir avant la fin du deuxième engagement. Il a surpris Samsonov d’un bon tir en échappée après une passe d’Anthony Duclair. Quelques secondes auparavant, Jake McCabe avait sonné Duclair avec une bonne mise en échec.

Encore sur l’adrénaline de ce coup d’épaule, McCabe a toutefois fait une gaffe en se portant trop profondément en zone adverse, ouvrant la porte à une relance.

Un premier but et un sixième but

Dans ce revers, Knies a marqué son premier but dans la LNH. Utilisé principalement à l’aile gauche avec Auston Matthews et Mitchell Marner, le finaliste pour le trophée Hobey-Baker a brisé la glace à son sixième match en séries. Il était l’un des bons joueurs dans le camp des Leafs.

Du côté des Panthers, Montour a inscrit un but dans un troisième match d’affilée. Auteur d’une saison de 73 points, une marque personnelle, l’Ontarien de 29 ans a maintenant six buts et neuf points en huit matchs depuis le début des séries.

À l’image du premier tour, Matthew Tkachuk a également eu un gros mot à dire dans les succès de son équipe avec trois passes dans cette première victoire contre les Maple Leafs.