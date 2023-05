VIGEANT, Roland



À Laval, le 29 avril 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé Roland Vigeant époux de feu Gisèle Bourguignon. Il était le fils de feu Léon Vigeant et feu Alice Laframboise.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis, Gaétan, Jocelyn (Martine Cauchon), Yvon (Josée Côté), Marie-Claude et Marc-André Vigeant (Nathalie Lefebvre), ses 14 petits-enfants et leur conjoint, ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 7 mai 2023 de 10h à 17h. Une cérémonie aura lieu au même endroit à 15 h 30.Au lieu de fleurs, un don au Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste serait apprécié./fonds-daide-aux-enfants/