125 000$ réclamés au SPVM pour des clés de menottes perdues

Un homme suspecté, puis innocenté d’un vol de véhicule, qui avait dû patienter de longues minutes avant que des policiers apportent les clés des menottes aux enquêteurs, réclame 125 000$ au SPVM ainsi qu’aux deux agents qui l’avaient arrêté en novembre 2022 à Montréal, a appris TVA Nouvelles.

Deux enquêteurs spécialisés en vol de voitures se sont approchés d’une Honda CRV dans le stationnement du Marché central.

Avant que leur analyse ne soit complétée, Brice Dossa s’est approché d’eux en clamant qu’il était le propriétaire de l’automobile.

Dans une vidéo de six minutes et quatre secondes publiée sur les réseaux sociaux, M. Dossa, alors menotté, dénonce vivement les pratiques des policiers.

«Même si je suis un suspect, il faut m’approcher avec un respect», insiste-t-il.

Profilage racial

«C’est parce que je suis noir, c’est quoi? [C’est] un véhicule que j’ai acheté et tu viens me dire que c’est un véhicule volé», s’insurge celui qui se décrit comme un travailleur de la santé et qui dit être humilié.

L’homme de 44 ans implore ensuite les deux policiers de le libérer, mais les agents en sont incapables ... puisqu’ils n’ont pas les clés.

«On attend que les clés arrivent», dit l’un d’entre eux.

Dans les instants qui ont suivi, une patrouille du SPVM fait son arrivée pour finalement relâcher l’individu.

«Le citoyen a été libéré inconditionnellement et sans accusation, une fois les vérifications complétées. L’enquête est terminée», avait tweeté le SPVM.

Poursuite visant les agents Simon Thibault-Pelletier et Simon Bolduc

Dans la poursuite pilotée par l’avocat montréalais Fernando Belton, M. Dossa déplore le fait que les deux policiers, qui ne portaient pas l’uniforme, ont exercé une grande force pour le maîtriser. «Les policiers ne se présentent pas et n’ont pas mentionné le motif de leur agissement durant la procédure du menottage.»

À la suite des questionnements de M. Dossa concernant l’intervention, les deux individus en civil finissent pas s’identifier comme étant des policiers et lui mentionnent que son véhicule a été identifié comme un bien volé. «Durant le temps où M. Dossa était menotté, il indique aux deux policiers du SPVM que les menottes lui font mal et le blessent. Les deux policiers du SPVM lui disent ironiquement qu’il devrait se calmer ou encore s’il veut, il peut continuer à crier.»

M. Dossa estime que les policiers ont abusé de leur pouvoir en adoptant un comportement méprisant et insensible à son endroit.