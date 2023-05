MÉRINEAU, Richard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Richard Mérineau, survenu le 12 avril 2023, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de feu madame Madeleine Lavallée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa conjointe des dernières années Francine Reinhardt, ses fils Pierre (Chantal) et Robert (Chantal), ses petits-enfants Mathieu, Isabelle, Joseph et Marc-Olivier, ses arrière-petits-enfants Élodie, Xavier, Samuel et Magalie, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 mai 2023, de 15 h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 6 mai 2023, de 9h à 10h à laUne cérémonie sera célébrée à 10h30, en l'église Saint-Elzéar, 16a Boul. St-Elzéar E., Laval, H7M 1C3.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital de la CIté-de-la-Santé de Laval ainsi que le Bureau de santé des Marronniers de Laval.