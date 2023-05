DELISLE DUCHAINE, Noëlla



Le 18 avril 2023 est décédée Mme Noëlla Delisle Duchaine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (feu Réal), France (Denis), Ginette (Adrien), feu Denis, Serge et Lorraine, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que sa soeur Jeanette.La famille recevra les condoléances le samedi 6 mai 2023 de 14 h à 16 h à laLACHINEsuivi de textes et témoignages en salon.