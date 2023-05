LANDRY née COURCHESNE

Denyse



À Laval, le 15 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Denyse Courchesne, épouse de Monsieur Jean-Paul Landry.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne, Jean-Pierre (Lyne) et Isabelle (Jean), ses petits-enfants : feu Jean-Philippe, Maude, Simon (Josianne) et Laurence (Éric), ses arrière-petits-enfants : Charlie, Colin et Émile, ses frères et soeurs : René (Clairo), Jacques et Francine (Michel), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille tient à remercier sincèrement les membres du personnel soignant du 2e étage du CHSLD De la Rive pour leur dévouement, leur professionnalisme, leur soutien et leur bienveillance qui ont été une source de réconfort inestimable.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 mai 2023, de 13h à 16h au :FABREVILLE, LAVALTél. 450.473.5934Une célébration aura lieu ce même dimanche, à 16h, suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.