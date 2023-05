PRÉVOST, Soeur Simonne



À La Maison d'Esther, le 26 avril 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée Soeur Simonne Prévost des Filles Réparatrices du Divin-Coeur. Née à Ste Sabine de Bellechasse, elle était la fille de Philippe Prévost et de Rose-Anna Fontaine.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Alyre Prévost (Raymonde Lessard), ses soeurs Jacqueline Prévost (feu Welly Chabot) et Cécile Prévost (feu Lucien Mercier) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Le vendredi 5 mai 2023, parents et amis seront accueillis à 13h à la747, rue Esther-BlondinLachineoù les funérailles auront lieu à 13h30. Les cendres seront mises en terre au Repos St-François d'Assise à une date ultérieure.