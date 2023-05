BASTIEN, Evelyn s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie le 27 avril 2023, à l'âge de 89 ans est décédée Soeur Evelyn Bastien, en religion Soeur M. Henri-du-Sauveur. Née à Montréal, elle était la fille de : Henri Bastien et de Lucienne Boire.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil son frère Jean Bastien, sa soeur Josée Bastien épouse de Michel Gingras, sa belle-soeur Micheline Rondeau épouse de feu André Bastien ainsi que de nombreux neveux, nièces, arrière-neveux et arrière-nièces.Après plusieurs années d'enseignement au cours commercial S. Evelyn a été Membre du C.A., psycho-thérapeute et bénévole auprès des sidéens; a été également Animatrice de retraite et Formatrice pour le PRH. Soeur Evelyn sera exposée à la:86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL QC J4H 1A9mardi le 9 mai à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h. Après incinération la mise en terre sera faite à une date ultérieure au cimetière St-Antoine de Longueuil.