BÉDARD, Émile



À Terrebonne, le 29 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Émile Bédard, époux de madame Hélène Filion.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Albert (Doris), ses beaux-frères, belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 mai 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi qu'à compter de 9h le lundi 8 mai au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSETél. 450.473.5934Les funérailles auront lieu, ce même lundi, à 11h à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila située au 10 rue de l'Église, Sainte-Thérèse, J7E 3L1.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Papillon, carrefour de ressources et de soutien aux personnes en situation de handicap.