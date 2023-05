MARTIN, Jean-Claude



De Saint-Eustache, le 7 avril 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jean-Claude Martin.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Élise, ses enfants Hugo (Josée-Anne), Audrey (Julien) et Vincent Martin (Caroline), ses petits-enfants Daphnée, Mickaël, Étienne, Caleb, Samuel, Charles-Olivier, Raphaël et Liam, sa soeur Louise Martin (Yves) autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances :MONTRÉAL H1L 3K9514-353-9199www.salonfunerairelfc.comdimanche le 14 mai à compter de 11h00. Un hommage personnalisé lui sera rendu, sur place, à 14h15. L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière Le Repos St-François d'Assise de Montréal.