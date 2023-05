FAUCHER, André



Au Centre D'Anjou de St-Pacôme le 25 avril 2023, est décédé à l'âge de 75 ans et 7 mois, André Faucher, époux de Régine Castonguay, de Saint-Denis-De-La Bouteillerie, Kamouraska, autrefois à Montréal.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de service religieux. L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-François D'Assise de Montréal à une date ultérieure.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Jean-Louis et Martin, ses petits-enfants Marilou, Hugo, Carl et Annabelle, sa soeur Nicole (Claude Savoie); ses beaux-frères et sa belle-soeur : Réjean (Agathe Laliberté) et Marcel; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre D'Anjou pour la qualité des soins offerts avec bienveillance et générosité. Nous en sommes très reconnaissants.Un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235 av. St-Jérôme, bur. 301, Matane, Qc, G4W 3A7.Direction funéraire:353 AV. CHAPLEAU, ST-PASCAL, G0L 3Y0Renseignements : 418 492-2222Sans frais : 1-800-300-2951Télécopieur : 418 492-7385info@ groupefunerairecaron.comgroupefunerairecaron.com