CÔTÉ, Claudette (née Schinck)



À Ormstown, le jeudi 27 avril 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Claudette Schinck.Outre son époux Robert Côté, elle laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne (Denis), Pierre (Maryse), Chantal (Clément), Isabelle (Francis); ses dix petits-enfants et dix arrière-petits-enfants. Issue d'une très grande famille, elle laisse derrière elle cinq soeurs et deux frères : Marie-Paule, Nicole, Robert, Ginette, Colette, Yvon et Louise, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs et de nombreux parents et amis. Elle fut prédécédée par ses soeurs Marie, Denise et Dolores, ainsi que par son frère Jean-Denis.Claudette aimait participer aux diverses activités de l'âge d'or, elle était également une bénévole engagée dans sa communauté. Elle laisse à plusieurs le bon souvenir d'une femme au grand coeur dotée d'une nature rassembleuse, qui aimait prendre soin de ses proches et de tous.La famille vous accueillera dès 13 h 30 le samedi 27 mai 2023 à l'église Saint-Malachie à Ormstown, suivi des funérailles à 15 h 30.En sa mémoire, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don aux Dames auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial.Les arrangements furent confiés à la :ORMSTOWNwww.mcgerrigle.com Tél. 450.829.2214