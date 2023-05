Bientôt possible d’accumuler de l’argent Canadian Tire chez Petro-Canada

Les automobilistes pourront bientôt accumuler des dollars Canadian Tire en faisant le plein chez Petro-Canada, a dévoilé mercredi le détaillant canadien en faisant l’annonce d’un partenariat avec la pétrolière.

En vertu de l’entente, environ 200 stations-service Canadian Tire seront converties en stations-service Petro-Canada au cours des prochaines années.

Le partenariat prévient aussi un jumelage des programmes de fidélité Récompense Triangle de Canadian Tire et Petro-Point.

«Par l'intermédiaire de ce nouveau partenariat, la Société Canadian Tire élargira la portée de son programme Récompenses Triangle en passant de plus de 200 postes d'essence à un réseau de plus de 1800, ce qui engendrera [...] encore plus d'occasions pour les membres d'obtenir de l'Argent CT», a expliqué le président et chef de la direction du détaillant, Greg Hicks.

Les deux entreprises garderont tout de même «la pleine propriété et le contrôle absolu de [leur] programme de fidélisation respectif», a-t-il été précisé.

L’entente prévoit aussi que les stations-service de Canadian Tire seront dorénavant approvisionnées en carburant par la pétrolière Suncor, qui possède la chaîne Petro-Canada.