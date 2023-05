JEDDRY, Benoit



La famille de Benoit Jeddry a le regret d'annoncer son décès survenu le dimanche 30 avril 2023 à Montréal à l'âge de 95 ans, époux de Marcelle Auger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Ralph, ses beaux-frères et belles-soeurs: Raymond Auger (Reina Collin), Pierre-Paul Auger (Monique Millette) et Lise Racine, ses neveux et nièces du Québec, de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse.Nous nous souviendrons de sa grande implication à l'Oratoire Saint-Joseph, Les Petits-Frères des Pauvres et le Mouvement vocationnel SERRA.La famille vous accueillera en l'église Notre-Dame-d'Anjou, 8200 Place de l'Église, Anjou, Qc, H1K 2B3, le vendredi 12 mai 2023 de 13h à 14h et les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h. Suivies de l'inhumation au cimetière Le Repos Saint François d'Assise.Au lieu de fleurs, sa nièce Linda Auger vous propose de faire des dons en sa mémoire à la Fondation de l'Institut de Gériatrie de Montréal.