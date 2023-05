«Ça fait peur de penser à la retraite» –Marc-André Fleury, qui jouera fort probablement sa dernière saison l’an prochain avec le Wild

Marc-André Fleury revenait d’un entraînement sur glace de son jeune garçon de quatre ans, James, au Minnesota quand il a rendu l’appel du Journal. Avec l’élimination du Wild au premier tour des séries contre les Stars de Dallas, Fleury consacre maintenant plus de temps à sa famille.

«James a commencé à patiner après Noël. Il a deux entraînements par semaine. J’aime ça le voir aller. Je ne sais pas s’il voudra devenir un gardien comme papa. Il m’en parle à l’occasion. Mais il aime trop scorer des buts pour l’instant. En ce moment, il apprend plus à patiner. Je n’avais pas eu la chance de le voir souvent puisque ça se passe le matin pour les entraînements et j’étais toujours sur la patinoire avec le Wild.»

C’est un avant-goût de ce qui l’attend dans le futur. À 38 ans, Fleury sait qu’il a plus d’années derrière lui que devant lui au niveau de la LNH.

À moins d’une surprise, il portera son masque et ses jambières pour une dernière saison en 2023-2024 avec le Wild.

«C’est une idée forte dans ma tête, mais je ne veux pas me fermer la porte à la fin de la prochaine saison, a dit Fleury mardi après-midi. Je désire y penser bien comme il faut. Je me poserai les questions après la prochaine saison. Mais il y a de bonnes chances que ce soit ma dernière.»

Il y a un mot qui sort difficilement de sa bouche: retraite. Il ne s’en cache pas. Ce mot le tracasse.

«Oui, ça fait peur de penser à la retraite, a-t-il répliqué. Ça fait longtemps que je fais la même chose. Quand tu joues pour une équipe, tu as un horaire et tu es occupé. Tu t’entraînes, tu es sur la glace et tu transpires tout le temps. Tu te bats aussi pour gagner. De ne plus connaître ce sentiment dans ma vie, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Le hockey représente beaucoup pour moi. Je ne sais pas encore ce que je ferai.»

«C’est difficile d’imaginer ma vie sans être un joueur de hockey, a-t-il poursuivi. J’ai 38 ans et je joue dans la LNH depuis mes 18 ans. C’est pas mal toute ma vie. Je jouerai probablement dans une ligue de garage à ma retraite. J’imagine que je deviendrai un attaquant, je ne resterai pas comme gardien!»

Des questions à des anciens

Avant la ligue de garage et les deux bières tablettes dans un vestiaire loin du décor de celui d’une équipe de la LNH, Fleury consacrera ses énergies lors de l’été pour revenir en parfaite condition physique au Minnesota.

Mais entre deux séances où il poussera encore de la fonte dans un gymnase, il songera à son avenir.

«J’en parle plus qu’avant, a-t-il reconnu. Quand je croise d’anciens coéquipiers qui sont maintenant à la retraite, je leur demande ce qu’ils font et comment ils vont. Je croise souvent des gars qui sont devenus des entraîneurs, des responsables du développement des joueurs et même parfois un directeur général avec Bill Guerin!»

Getty Images via AFP

«Je cherche à comprendre le chemin qu’ils ont parcouru depuis leur retraite. Mais ça deviendra aussi un changement avec ma femme. Je suis habitué à passer bien du temps loin de la maison. Je sortirai pour des marches avec ma femme!»

Le gardien originaire de Sorel est catégorique sur un aspect. Il ne détesterait pas se trouver un emploi dans le monde du hockey à sa retraite, mais ce ne serait pas immédiatement après son dernier match.

«Ça passera surtout par mes enfants et ma femme. J’ai été chanceux et choyé de pratiquer mon sport aussi longtemps. Je voudrais redonner à ma famille. J’ai assez promené ma famille dans les dernières années. Les enfants ont changé d’écoles trop souvent. Je ne souhaiterais pas encore bouger. Ma première décision reposera sur le bonheur de ma famille à court et long terme.»

Fatigué des déménagements

Marc-André Fleury terminera la deuxième année d’un pacte qui lui rapportera 3,5 millions annuellement la saison prochaine. Il voudra aussi chasser de sa mémoire une mauvaise prestation au premier tour des séries où il a obtenu un seul départ avec le Wild.

«Je ne me suis jamais posé de questions. Je veux rester avec le Wild, a-t-il souligné. J’ai assez déménagé dernièrement! Je m’entends bien avec Gust [Filip Gustavsson]. J’aime l’équipe, la ville et l’organisation. Je suis heureux avec le Wild. Nous avons aussi des chances de gagner. Ça reste important pour moi.»

«J’aiderai Filip du mieux que je peux. J’ai joué pratiquement 50-50 avec lui cette année. C’est encore le fun d’avoir la chance de jouer.»

La fin de l’alternance

Face aux Stars, Dean Evason a poursuivi sa formule de la saison avec une rotation pour ses gardiens pour les deux premiers matchs. Après un revers de 7 à 3 dans le deuxième match, Evason a choisi de miser seulement sur Gustavsson.

AFP

«Je ne suis pas déçu de ne pas avoir joué beaucoup au premier tour, je suis plus déçu par notre élimination, a-t-il précisé. Gust était l’un des meilleurs gardiens de la LNH cette année, il n’était pas loin des chiffres de Linus Ullmark. Il avait une très bonne moyenne et un bon taux d’efficacité. Je n’avais aucun problème à l’encourager et l’aider.»

«Pour mon départ, je n’ai pas joué mon meilleur match, tout comme l’équipe. J’aurais voulu offrir une meilleure chance de gagner à mon équipe. Mais c’est comme ça.»