VÉZINA, Claude



À Laval, après une courte maladie, est décédé paisiblement, le matin du 9 avril 2023, à l'âge de 95 ans, Claude Vézina, époux de feu Françoise Jacques.Il laisse dans le deuil ses enfants, Marc, Christine (Claude Paquin) et Charlotte (Pierre Savaria), ses petits-enfants, Maude Senécal (Patrick Fillion), Julie-Ann Chapman-Vézina (Russell Mclaughlin) et Malcolm Huot, ses arrière-petits-enfants, Erwin et Jaxson, ses frères et soeurs, André (feu Jacqueline), Suzanne (Yves Clément), Marie (feu Chuck), Monique (Claude Alarie), Gilles (Madeleine Savoie), Maurice et Danielle. Il laisse aussi autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 13 mai 2023, de 13 h 30 à 17 h 30, à la :939, RUE ST-LOUISTERREBONNE J6W 1K1Un hommage aura lieu à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Terrebonne à une date ultérieure avec la famille immédiate.Nous remercions le personnel de l'hôpital Cité-de-la-Santé de Laval pour les soins prodigués et particulièrement la Dre Christine Joly, son médecin de famille de longue date.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.