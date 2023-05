Dans nos cégeps et nos universités, on répète les erreurs du passé

« Les peuples qui ne connaissent pas leur Histoire sont condamnés à la revivre », a dit Karl Marx.

Eh bien, c’est exactement ce qu’on fait.

Au lieu de tirer les leçons du passé, on répète les erreurs qu’on a commises.

C’est ce qui arrive lorsqu’on n’a pas de mémoire. Ou lorsqu’on ne connaît pas son Histoire.

LE RETOUR DES COCOS

Regardez ce qui se passe dans les cégeps et les universités.

Une bande d’exaltés qui rêvent de révolutions tentent d’imposer leur idéologie et confondent éducation avec propagande et embrigadement.

On a déjà vécu ça dans les années 1960-70, avec les maoïstes et les marxistes-léninistes.

Quand je suis arrivé au cégep, il y avait encore des « cocos » qui vendaient En lutte, une feuille de chou qui faisait la promotion de la « révolution prolétarienne ».

On aurait dit les Témoins de Jéhovah.

Une secte qui ânonnait d’insupportables âneries et qui vantait les mérites du régime dictatorial d’Enver Hoxha, un fou furieux qui semait la terreur en Albanie et qui n’avait rien à envier à Staline et à Ceausescu.

Près de 20 ans après la publication d’Une journée dans la vie d’Ivan Denissovicht, d’Alexandre Soljenitsyne, qui avait alerté les gens aux exactions épouvantables qui se déroulaient en Union soviétique, ces zozos qui se prenaient pour Sartre parce qu’ils roulaient des cigarettes, brandissaient fièrement la faucille et le marteau !

Aujourd’hui, on voit exactement la même chose.

Mais on a remplacé le communisme par l’anarchisme, le wokisme et l’antiracisme zélé.

Autres idéologies, même soif de censure, de procès sommaires et de pureté idéologique.

Comme quoi les exaltés se suivent et se ressemblent.

LES CASSEURS

Autre virus qui revient à la mode : le terrorisme idéologique.

L’idée que tous les moyens, même les plus violents, sont bons lorsque tu défends une cause « noble ».

Terroristes écolos qui vandalisent des autos et des œuvres d’art, militants anti-embourgeoisement qui brisent des vitrines de restos chic, artistes en mal d’attention qui encouragent la haine anti-police, anarchistes qui s’invitent dans des manifs pour foutre le trouble et tout casser, anti-fascistes fascistes — l’Histoire bégaie et se répète.

« Et ça continue encore et encore », comme le chante Cabrel.

Ils se disent « militants » alors qu’ils ne sont que des délinquants qui se cachent derrière de belles causes pour laisser libre cours à leur rage et faire leur petite danse du bacon en toute impunité.

Ça aussi, on l’a vécu dans les années 1960-70.

Et ces méthodes ont, au mieux, mené à des culs-de-sac, et, au pire, pavé la voie à la répression.

N’importe quelle personne qui connaît le moindrement son Histoire vous le dira...

S’il n’y avait pas eu le FLQ, pas sûr qu’il y aurait eu le rapatriement de la Constitution et la Charte des droits, qui ont étouffé le Québec.

Mais que voulez-vous, nous vivons dans un monde de plus en plus dénué de mémoire...

QUE LA FARCE SOIT AVEC VOUS

« L’Histoire se répète toujours deux fois, a dit (encore) Karl Marx. La première, comme tragédie, la seconde, comme farce. »

On est en plein dans la farce.

Et, comme disait le magazine Croc, c’est pas parce qu’on rit que c’est drôle...