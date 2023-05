Des ours rôdent encore à Bromont

La maman ourse qui a été aperçue il y a un peu plus d’une semaine avec ses deux oursons a de nouveau été vue, rôdant dans un quartier résidentiel de Bromont.

La bête a été aperçue à nouveau dimanche dernier. Des citoyens ont ainsi fait un signalement à la Protection de la faune du Québec. «Cette semaine, on a reçu un appel et comme j’ai dit, depuis le 15 avril, on a reçu 11 appels par rapport à ça», a mentionné la porte-parole du Service de police de Bromont, Amélie Vincelette.

Certains sont toujours craintifs. «J’évite de sortir. Avant je sortais vers 21 h-22 h avec le chien, mais plus maintenant. On marche beaucoup plus tôt», a avoué une résidente du quartier, Mariette Simoneau.

La bête se ferait tout de même plus discrète depuis quelques jours. Des résidents du secteur assurent ne pas l’avoir vue depuis quelques jours.

«Probablement que les consignes qui avaient été données et qui avaient été respectées ont aidé à les éloigner du quartier», a ajouté Mme Simoneau.

Le Camping Vacances Bromont a agi en prévention

Au Camping Vacances Bromont, on assure ne pas avoir vu l’ours rôder sur le territoire, mais les précautions nécessaires ont tout de même été prises avant l’ouverture la fin de semaine dernière.

«On a établi qu’on ferait sauter des bombes sonores. C’est quelque chose que la Protection de la faune nous a dit être légale. Ce n’est pas un danger pour l’environnement ou les ours, c’est carrément un feu d’artifice sans couleur qui fait un bruit, comme un gros pétard», a expliqué le copropriétaire du camping, Pierre-Marc Lussier.

La crainte du camping était que la nourriture attire encore plus les ours. Toutefois, le copropriétaire est sûr que la bête ne reviendra plus dans les parages.

Une cage installée

Une cage a d’ailleurs été installée par la Protection de la faune lundi sur la rue Sheffington. Le but est de capturer l’animal pour le relocaliser dans un milieu plus sécuritaire, à la fois pour l’ours et pour les citoyens.

«Les agents font un suivi afin de s’assurer si l’ours est pris ou non dans la cage et, avec les citoyens en place, ils font beaucoup de prévention. Lorsque l’ours sera attrapé, on va le déplacer dans un lieu plus sécuritaire en forêt», a assuré le porte-parole de la Protection de la faune du Québec, Raphaël Limet. Il est conseillé aux citoyens du secteur de rester vigilants et de continuer d’appliquer les mesures préventives, comme de nettoyer les tables extérieures, les barbecues et les bacs de vidanges.

Si certains veulent se débarrasser de la bête par eux-mêmes, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a rappelé que le braconnage est illégal.