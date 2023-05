Du Rouge et Or de l’Université Laval aux Alouettes de Montréal : «un moment vraiment spécial» pour David Dallaire

Réuni avec sa très grande famille et quelques amis, le Beauceron David Dallaire, anciennement du Rouge et Or de l’Université Laval, a vécu avec émotion sa sélection par les Alouettes de Montréal au repêchage de la Ligue canadienne de football, mardi soir.

«Tout le monde s’est levé en comprenant que c’était le moment qu’on attendait tous», a décrit Dallaire, qui est originaire de St-Georges.

Les Alouettes ont fait de lui le 13e choix au total de l’encan.

«Quand j’ai décroché et que c’était Danny Maciocia au téléphone, j’étais assez heureux d’entendre sa voix, a dit celui qui compte quatre frères et deux sœurs. Je savais que Montréal avait vraiment besoin d’un centre-arrière, donc il y avait des chances pour les Alouettes. Ça reste un moment vraiment spécial.»

Dallaire peut jouer autant en offensive que sur les unités spéciales.

«J’étais assez versatile à l’université et j’espère que c’est quelque chose que je vais aussi pouvoir apporter aux Alouettes, a mentionné le Québécois de 23 ans. Mon but, c’est d’aider le plus rapidement possible en attaque, mais en contribuant sur les unités spéciales, ça va être aussi parfait pour moi.»

Rêve concrétisé

La polyvalence de Dallaire avait de quoi séduire le directeur général des Alouettes, qui a même songé à le repêcher dès la première ronde, avec le septième choix.

«On a vraiment pris un risque calculé car on se posait la question si on le prenait avec le septième choix au total, a indiqué Maciocia. Nous nous sommes dit qu’on pouvait être un peu plus patients et nous étions heureux de voir qu’il était disponible en deuxième ronde.»

«C’est vraiment flatteur, a réagi Dallaire, lorsque mis au parfum. On veut toujours être choisi le plus tôt possible, mais en bout de ligne, on souhaite juste être repêché. C’est un rêve accompli pour moi.»

Merci à Mathieu Bertrand!

Parmi les gens de son entourage, Dallaire a tenu des bons mots pour l’entraîneur Mathieu Bertrand, coordonnateur des unités spéciales pour le Rouge et Or et ancien centre-arrière dans la LCF.

«Mathieu Bertrand a été la clé pour moi, a indiqué le Beauceron. Je suis arrivé à l’université et je n’avais jamais joué comme centre-arrière et ailier rapproché. Il m’a tout montré ce que j’avais à apprendre. Il m’a aidé à amener mon jeu à un autre niveau.»

Culture gagnante

Dallaire avait forcément une pensée pour son grand frère Christian, un autre ancien joueur de football du Rouge et Or qui, pendant ses études en kinésiologie, a contribué à son développement en tant que préparateur physique.

«C’est un joueur qui peut évoluer comme centre-arrière, il est capable de courir avec le ballon, on peut l’habiller comme receveur et il peut dominer sur les unités spéciales, a finalement vanté Maciocia. Il a joué pour tout un programme de football, celui du Rouge et Or. Il vient d’une culture gagnante et ça ne peut seulement que nous aider.»