HÉBERT, Fernand



À Varennes, le 28 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé sereinement M. Fernand Hébert, époux de Mme Audette BrodeurOutre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François, sa soeur Germaine (feu Roméo Labrecque), ses belles-soeurs Marie-Marthe (feu Maurice Hébert) et Rose-Ange (feu Normand Hébert), son beau-frère Claude Brodeur (Hélène Lussier), ses belles-soeurs Suzanne Brodeur (feu Gaston Brodeur), Huguette Brodeur (feu Robert Bureau) et Thérèse Provost (feu Fernand Brodeur) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis(es).Toute sa vie, Fernand fut un passionné de livres, d'écriture, de musique, de chant, de voyages, de la nature et du cosmos. Tous ces éléments furent pour lui source d'équilibre, de joies et de paix.La famille recevra vos condoléances le jeudi 11 mai à 13h à la Basilique Ste-Anne, 195 rue Ste-Anne, Varennes. Les funérailles suivront à 14h à la Basilique Ste-Anne de Varennes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Basilique Ste-Anne de Varennes.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 652-9131Télécopieur: (450) 655-0941