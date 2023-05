BOIVIN (LAMOTHE), Dolorès



À St-Jean-sur-Richelieu le 23 avril 2020, est décédée à l'âge de 96 ans, Mme Dolorès Lamothe, épouse de feu M Eugène Boivin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole, René (Sonia Ouellet), Sylvain (Céline Villeneuve), Louise et Guy (France Poupart), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Bernard et Gaétan ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 13 mai 2023 à 13h à l'église de la paroisse Saint-Félix-de-Valois de Chénéville (85 rue Principale, Chénéville, QC J0V 1E0). La famille recevra les condoléances à l'église à compter de midi. Direction funéraire10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME