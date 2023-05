Galerie Heffel: jusqu'à 600 000 $ pour des oeuvres de Riopelle

Quatre pièces de Jean Paul Riopelle, dont on célèbre le centenaire cette année, sont mises aux enchères par la Galerie Heffel, à Montréal.

Des œuvres des artistes Émily Carr, Lawren Harris, Jean Paul Lemieux, Andy Warhol et bien d’autres sont exposés à la Galerie Heffel, au 1840, rue Sherbrooke Ouest, du 4 au 10 mai, en vue de la vente aux enchères printanières qui aura lieu le 25 mai prochain. L’admission est gratuite.

Quatre pièces de Jean Paul Riopelle, né à Montréal le 7 octobre 1923, il y a donc 100 ans cette année, sont en vente aux enchères, incluant Foison, dont la valeur est estimée entre 250 000 $ et 350 000 $. Toutes les œuvres datent des années 1950, dont le lot 007, signé et pour lequel une valeur est fixée entre 400 000 $ et 600 000 $. On retrouve aussi une sculpture en bronze unique de Riopelle, baptisée «Hibou-carnaval».

PHOTO FOURNIE PAR LA GALARIE HEFFEL.

Trois tableaux de Jean Paul Lemieux sont par ailleurs présentés dans la section Après-guerre et contemporain, dont «Samuel», dont la valeur est estimée entre 250 000 $ et 350 000 $.

Le «Paysage Grande-Vallée» de Marc-Aurèle Fortin illustre Gaspé et ses alentours, dont la valeur est estimée entre 400 000 $ et 600 000 $.

PHOTO FOURNIE PAR LA GALARIE HEFFEL.

On peut aussi admirer le «Système sériel vert-rouge» de Guido Molinari, une toile datant de 1967 qui a été consignée par la succession de l'artiste. Elle est estimée entre 200 000 et 300 000 $.

La collection mise en vente par la Galerie Heffel a une valeur globale estimée entre 10 à 15 millions $.