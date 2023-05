Gordon Lightfoot, l'inoubliable troubadour qu'on a malheureusement trop peu connu au Québec

Né en Ontario, Gordon Lightfoot était un artiste canadien plus grand que nature. Interprète, musicien et auteur-compositeur, il avait une voix envoûtante. Ses paroles et ses mélodies vous prennent au cœur, vous l’arrachent, puis vous le rendent transformé à jamais.

À preuve, l’annonce de son décès lundi à l’âge de 84 ans a fait le tour du monde. Du Globe and Mail au Rolling Stone en passant par le Indiatimes et la BBC, les éloges ont fusé. Un « artiste légendaire ». « Génial ». « Brillant ». Le « barde canadien ». « Le troubadour du folk-rock ».

On a rappelé ses plus grands succès parmi une très longue liste : Early Morning Rain, If You Could Read My Mind, Carefree Highway, The Wreck of the Edmund Fitzgerald et tant d’autres.

Les plus grands artistes ont interprété ses chansons, dont Elvis lui-même, Bob Dylan, Joan Baez, Johnny Cash, Barbra Streisand et The Grateful Dead.

Le premier ministre Justin Trudeau lui a aussi rendu hommage : « Gordon Lightfoot a su immortaliser l’esprit de notre pays dans sa musique et, ce faisant, a contribué au paysage sonore du Canada. »

Rien de plus universel en effet que les créateurs tout d’abord solidement ancrés dans leur identité propre et complexe.

Jusqu’à l’an dernier, malgré de sérieux problèmes de santé, Gordon Lightfoot faisait encore de la scène. Rien ne semblait pouvoir l’arrêter. Sauf la grande faucheuse qui, comme on le sait, nous attend tous un jour.

Au-delà des « deux solitudes »

Au Québec, les médias ont également rapporté la nouvelle de sa mort, mais dans les faits, on connaît très peu l’homme, l’artiste et l’ampleur de son œuvre.

C’est encore l’effet des mythiques « deux solitudes ». Le même phénomène existant à l’inverse – rares sont les grands artistes québécois à être connus et appréciés dans le reste du pays.

Depuis mon enfance dans le quartier montréalais de Saint-Michel, déjà amplement « diversifié », comme on dirait aujourd’hui, j’ai toujours pensé que la culture devrait pourtant transcender les différends politiques et la barrière linguistique.

Soit qu’au-delà de nos « solitudes », la culture, sous toutes ses formes, devrait rapprocher sans uniformiser. Qu’elle peut ouvrir les horizons de nos esprits et de nos cœurs sans effacer pour autant nos désaccords.

Que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada, nous ne sommes pas très nombreux à croire en ce principe. Et surtout, à l’appliquer dans nos vies. En même temps, nous le sommes peut-être plus qu’on ne le pense. Qui sait ?

Nous vivons ensemble

Cela m’a rappelé une superbe chanson de Gordon Lightfoot. Moins connue que les autres, il l’a écrite et chantée moitié en anglais et moitié en français. Le titre, par contre, était en français seulement : Nous vivons ensemble.

C’était au début des années 70. En pleine montée du mouvement souverainiste. Le message de sa chanson était métaphorique, poignant et respectueux de ses concitoyens québécois. Malgré même un contexte politique déstabilisant pour le pays qu’il aimait tant et incarnait si bien.

Voici ce qu’il chantait : « Nous vivons ensemble. Nous nous connaissons maintenant. Voici comment nous pouvons découvrir une autre humanité. Sur les plaines d’Abraham. Lors du dernier sacrifice. Toi et moi, nous dormions très loin dans le temps. Souviens-toi des enfants qui attendent encore. Si tu me veux, je serai là. C’est tout ce que j’ai à dire. Car comprends-moi, je ne suis pas sourd à la musique que tu joues. »

Gordon Lightfoot nous manquera. Tellement. Allez le découvrir ou le redécouvrir. Vous n’en sortirez pas indemnes. Je vous souhaite que ses chansons vous accompagnent comme elles m’accompagnent encore.