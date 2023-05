Assemblée nationale: Geneviève Guilbault jouait à un jeu à l’étude des crédits

La vice-première ministre Geneviève Guilbault semble avoir trouvé une façon inusitée de passer le temps à l’étude des crédits, en glissant des mots insolites dans ses réponses aux députés, pour récolter des points à un jeu.

C’est elle-même qui a vendu la mèche, en soulignant la fin d’une longue journée en commission parlementaire, sur ses réseaux sociaux.

Si l’intention était de souligner le travail effectué par son équipe au terme de cet important exercice de reddition de comptes, la ministre des Transports et de la Mobilité durable a été trahie par les photos qui accompagnaient sa publication.

Des internautes ont rapidement constaté qu’un document intitulé «DÉFI – CRÉDITS 2023», qu’elle semble dissimuler, apparaît sur au moins deux de ses photos, qui ont été retirées depuis que Le Journal a soulevé la chose à son cabinet.

En agrandissant l’image, on constate que le document que la ministre griffonne avec son crayon n’est nulle autre qu’une liste où l’on retrouve, dans la colonne de gauche, une liste de mots insolites et à droite, les points qui sont attribués pour chacun d’eux.

Qu’est-ce que «winterisation» et «sanctuariser» ont à voir avec les crédits budgétaires du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le plus grand donneur d’ouvrage du gouvernement? Il s’agit dans tous les cas de quelques exemples des mots qu’on peut décoder sur sa feuille de jeu.

En consultant les enregistrements des 4h30 d’étude des crédits budgétaires de son ministère, qui peuvent être visionnées en ligne, on constate entre autres qu’en réponse à une question de son collègue caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny, Mme Guilbault réussi à glisser, en l’espace d’une minute, «de bourgade en bourgade» et «sybillin», des mots qui faisaient partie de son «défi».

«Joindre l’utile à l’agréable»

Combien de points Mme Guilbault-t-elle récolté à la fin de l’exercice? Son cabinet n’a pas voulu le préciser.

«La ministre Guilbault est une fervente défenderesse et amoureuse de la langue française. Son attaché de presse lui a proposé de joindre l’utile à l’agréable et lui a suggéré des mots à faire découvrir de façon sympathique», a expliqué son directeur des communications, Maxime Roy, en réponse à notre Bureau parlementaire.

«Cela n’altère en rien la rigueur et le sérieux avec lesquels la ministre s’est consacrée à l’étude des crédits budgétaires de son ministère», a-t-il ajouté, dans une déclaration écrite.

Excuses

La vice-première ministre n’a pas tardé à réagir, avant de se rendre à la période des questions au Salon bleu. «S'il y a des gens qui ont pu considérer que c'était inapproprié [...] ou que ça manquait de jugement, [...] je veux m'en excuser, [...] ce n'était absolument pas l'objectif. Dieu sait que je prends ça au sérieux», a commenté la députée caquiste de Louis-Hébert.

«J’ai tous mes dossiers, je réponds à toutes les questions et ça ne change en rien le sérieux et la rigueur dont j’ai preuve pendant cet exercice-là. Le but était de faire découvrir certains mots, j’adore la langue française, mais si ç’a pu offenser certaines personnes j’en suis désolée», a ajouté Mme Guilbault.

La ministre des Transports expliqué que c’est «par pur amour de la langue française» qu’elle a joué à ce jeu, qui «je tiens à le préciser, avait comme objectif de faire découvrir certains mots, d'utiliser certains mots précis qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, que moi je trouve beau personnellement», a-t-elle fait valoir.

