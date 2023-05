Il y a de l’ambiance aux matchs de hockey junior

Mardi soir, je me suis rendu à Gatineau pour assister au troisième match de la demi-finale de la LHMJQ. Je me suis rendu compte encore une fois comment le hockey junior était excitant. Malgré le fait que les Remparts ont remporté le match en prolongation contre les Olympiques, l’ambiance était exceptionnelle, tout au long du match.

Photos Pascale Vallée

L’entraîneur des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille est en compagnie des membres de son personnel, Raphaël-Pier Richer, Jean-Philippe Charbonneau, Darren Rumble et Luc Therrien.

Parmi les membres de l’équipe des communications des Olympiques de Gatineau, on aperçoit Issac Laurent-Séguin, Olivier Beauregard et Jordan Maheau.

Lors de sa descente de l’autobus des joueurs des Remparts, à Gatineau, Patrick Roy a été accueilli par Maddox Moyneur-Morin.

Avant le match, j’ai rencontré l’entraîneur adjoint des Remparts et conseiller au DG, Simon Gagné et l’ailier Charles Savoie.

Emmanuelle Hétu, Mélyka Babcock et Jade Babcock sont de fières partisanes des Olympiques.

Il n’y a pas d’âge pour être un fan du hockey junior. On voit ici Jacob Majeau, Thomas Saint-Gélinas et Danièle Turgeon.

Des partisans des Remparts, dont Éric Bérubé, Xavier Thériault et Marie-Hélène Thériault, ont passé deux jours à Gatineau afin d’assister aux deux matchs.

La jeune et dynamique Liv Chabot est entourée du député et ancien entraîneur de la LHJMQ, Richard Martel, de Jean-Philippe Chabot, un ancien joueur des Olympiques et du député Joël Godin.