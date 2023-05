Inondations: des milliers de Québécois isolés

Des milliers de résidents sont enclavés dans Lanaudière à cause de la crue des eaux, et nombreux dénoncent la fermeture inutile de la seule route qui les relie à la ville de Joliette.

Sarah-Jeanne Audet

«Il n’y a qu’une seule route qu’on peut emprunter et, depuis hier, on est en retrait et coupé du monde », déplore Nadia Braconnier, une résidente de Saint-Michel-des-Saints.

Depuis mardi, la route 131 à la hauteur de Rivière Noire est fermée à la circulation. Ce serait environ 8000 habitants de Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints et Manawan qui se retrouvent isolés, selon Réjean Gouin, le maire de Saint-Michel-des-Saints.

«Il y a une incompréhension, je parle avec le MTQ [ministère des Transports du Québec] si c’était dangereux, je comprenais, mais le chemin n’est pas sur la terre, c’est une base de galets », explique celui qui souhaite que toute la population puisse circuler, en alternance, sur la route 131.

En ce qui concerne un éventuel pont aérien pour ravitailler la population Atikamekw de Manawan, le ministère de la Santé publique souligne qu’ils «n’en sont pas là».

L'incertitude qui règne a encouragé la population à se ruer vers les commerces pour faire des provisions.

«Les gens sont nerveux, hier tout mon frigo de produits laitiers a été vidé », explique Sarah-Jeanne Audet, propriétaire de la Boulangerie Épicerie Saint-Zénon qui assure avoir des provisions pour les prochaines semaines.

«J’espère qu’ils vont nous donner accès à la route en alternance, parce que je fais des commandes en ne sachant pas si elles vont se rendre», ajoute-t-elle.

Pénuries

Nadia Braconnier, une résidente de Saint-Michel-des-Saints, a eu toute une surprise en sortant de son travail hier soir. En arrivant à la première des deux stations d’essence du village, il n'y avait plus une goutte de carburant.

«Je suis ensuite allée faire un tour à l’épicerie et tout manquait, les œufs, le lait, le pain [...]. C’était comme au début de la Covid », renchérit-elle, alors qu’elle a même vu un client quitter avec deux paquets de 48 rouleaux de papier toilette.

Malgré la situation aux allures apocalyptiques, les maires de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints, deux municipalités voisines, se veulent rassurants.

«Personne n’est en danger, personne ne va mourir de faim, mais ça demeure inquiétant», souligne Karl Lacouvé, maire de Saint-Zénon.

Des livraisons d’essence, d’eau et de nourriture sont attendues dans les prochaines heures. Les camions de cinq tonnes pourront circuler en alternance sur la route 131, ce qui soulève des questionnements.