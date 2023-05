Inondations à Baie-Saint-Paul: une mise en garde contre de possibles fraudeurs

Déjà frappés par le malheur et les conséquences d’une crue des eaux exceptionnelle et ravageuse, les sinistrés de Baie-Saint-Paul semblent maintenant dans la mire de possibles crapules prévient le maire de la municipalité.

Michaël Pilote, qui a parcouru des secteurs touchés de Baie-Saint-Paul avec le premier ministre François Legault aujourd’hui, a adressé une mise en garde à ses citoyens lors d’un point de presse en fin d’après-midi.

«On a eu des messages qu’il y avait peut-être des fraudes ou des gens de mauvaise foi qui appellent des résidents touchés à Baie-Saint-Paul pour leur mentionner qu’ils auront des contrats, des ententes avec la ville. Ce n’est pas le cas. Je demande à tous les résidents d’être prudents, de faire attention. La Sûreté du Québec (SQ) va effectuer un suivi», a déclaré M. Pilote.

La SQ a confirmé au Journal être au courant de la situation. Une mise au point sera faite jeudi avec le poste régional et une annonce suivra.

Retour en classe

Le maire Pilote a également mentionné que plus de travailleurs seront sur le terrain jeudi pour de l’aide psychologique.

«La première phase (de notre intervention) était de rassurer nos résidents, d’assurer leur sécurité et de les nourrir. Dès demain (jeudi) on va augmenter les ressources du soutien psychosocial», a-t-il expliqué.

Pour que les classes puissent reprendre jeudi au Centre éducatif Saint-Aubin, les personnes qui y étaient hébergées ont été transférées au Centre communautaire pro-santé.

Actuellement, 16 personnes sont hébergées par la municipalité avec l’aide de la Croix-Rouge.

De nombreux bénévoles ont déjà levé la main pour aider au nettoyage.

Il est toujours possible de contribuer, le maire assure que les bénévoles seront accompagnés d’employés de la municipalité et qu’ils bénéficieront d’une couverture d’assurance.

Bilan

Bien qu’il soit encore trop tôt pour chiffrer le nombre de maisons qui seront inhabitables, Michaël Pilote a donné un aperçu de l’ampleur des dégâts.

Il estime que «350 logements et résidences ont été touchés par les crues, on parle de 1000 personnes concernées.»

Il a insisté que les sinistrés devaient attendre le signal des autorités avant de réintégrer leur résidence.

Remontrances

L’élu n’a pas hésité à sermonner les non-résidents de certains secteurs qui se promènent en zone sinistrées pour prendre des photos ou par curiosité.

«Vous n’avez pas d’affaire là. C’est dangereux. Il y a de la machinerie, énormément de professionnels pour nettoyer, des électriciens, des plombiers et notre mission est de donner accès le plus vite possible aux propriétés. Ce n’est pas le temps d’aller faire un tour dans ce coin», a-t-il martelé.

Questionné s’il devait y avoir des aménagements permanents pour prévenir contre de futures crues des eaux, il a été catégorique. «Il y a une chose qui n’est pas envisageable, c’est le statu quo. Oui, on va devoir procéder à des correctifs.»

Il a conclu en offrant ses condoléances aux familles des deux pompiers disparus. La municipalité mettra ses drapeaux en berne jeudi.

Aide monétaire

Le ministère de la Sécurité publique rencontrera jeudi soir les gens de Baie-saint-Paul pour donner de l’information sur les programmes d’aide financière.

Une première rencontre pour les propriétaires et locataires de résidences sera suivie d’une autre pour les propriétaires d’entreprises.