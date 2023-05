«Je n’étais plus moi-même»: une Olympienne raconte comment son monde s’est écroulé après une performance désastreuse aux Jeux de Tokyo

Après sa mésaventure à Tokyo en 2021 où elle a plongé les pieds en premier en demi-finale après avoir raté son saut d’appel qui l’a exclu de la finale olympique, la double olympienne Pamela Ware a vécu des moments très difficiles.

Pointant en 4e place avant son dernier saut à l’épreuve du 3m, Ware n’a pas été en mesure de se qualifier pour la finale olympique et son monde s’est écroulé. «Je n’étais plus moi-même, a résumé la plongeuse de 30 ans. Ce fut vraiment, vraiment difficile tant mentalement que physiquement. Encore aujourd’hui, il m’arrive parfois de revoir la séquence de Tokyo quand je tombe à l’eau. C’est difficile de surmonter cette expérience, mais je prends mon temps et j’y arrive.»

Ware ne croyait jamais vivre un tel chemin de croix. «Je pensais que ça passerait rapidement, a-t-elle indiqué, mais ce fut vraiment, vraiment, vraiment difficile. La clé est de ne pas trop y penser et d’oublier le passé. C’est cet état d’esprit qui me permet de passer au-travers quand je connais des ennuis à l’entraînement. Ma confiance était à zéro après Tokyo. Ça va maintenant mieux et je suis confiante sur les tremplins.»

Ware a rayé le plongeon fatidique de sa liste, un périlleux et demi renversé avec trois vrilles et demi. «J’ai tenté de le ramener, mais mentalement c’était trop pour moi, a-t-elle expliqué. J’ai décidé de le rayer de ma liste et d’en faire un autre.»

La plongeuse de Greenfield Park a révisé ses plans après son échec à Tokyo. «Avant les Jeux de Tokyo, je me disais qu’il s’agirait de mes derniers Jeux, mais j’ai changé d’idée quand je suis tombée dans l’eau. Il n’était pas question que je termine sur une telle note. Je suis en mission. Je veux tellement bien faire et terminer ma carrière sur une bonne note. Avec le recul, j’ai réalisé que ma technique n’était pas bonne. Mon saut d’appel est maintenant plus stable.»

AFP

Bouffée d’air frais

L’entrée en scène de Hui Tong a eu l’effet d’une bouffée d’air frais pour Ware. «J’adore mon nouvel entraîneur, a-t-elle lancé avec son plus beau sourire. Il est tellement positif et il m’aide beaucoup. À un moment donné, j’étais extrêmement négative et il me remontait à chaque fois.»

«Au départ, j’étais sceptique sur le changement d’entraîneur parce que j’avais tellement une bonne relation avec Aaron (Dziver) et je connaissais peu Hui, de poursuivre Ware. Après quelques mois, j’ai réalisé que le changement me faisait vraiment du bien. C’est tellement un bon «match» nous deux.»

Retour sur la grande scène

Deuxième Coupe du monde de la saison après celle de la Chine où le Canada brillait par son absence, l’étape de Montréal qui se déroulera à compter de vendredi au centre sportif du Parc olympique constitue le retour sur la grande scène de la double olympienne qui n’avait pas été en mesure de se qualifier pour les mondiaux en 2022.

«Je suis encore là, a-t-elle lancé aux journalistes en guise d’introduction. J’ai hâte de compétitionner. Ma dernière compétition remonte aux Jeux de Tokyo et on sait tous comment ça s’est terminé.»

Ware sera aussi action au 3m synchro en compagnie de la double médaillée au championnat mondial Mia Vallée. Les deux ont plongé ensemble, mardi, pour la première fois. «On n’a pas du tout le même saut d’appel, mais nous avons une grande capacité d’adaptation. Tout s’est très bien passé.»

Un vent de renouveau souffle sur Plongeon Canada

Le Canada a connu à Tokyo ses Jeux olympiques les moins productifs en plongeon depuis 2004 et des changements ont été apportés afin de redonner un nouveau souffle à la discipline.

Depuis 2004 à Athènes, le Canada avait toujours remporté au moins deux médailles. Dans la capitale nippone, Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont évité le jeu blanc en remportant l’argent au 3m synchro. À la tour toujours en synchro, Meaghan Benfeito et Caeli McKay avaient terminé au pied du podium.

Les médaillées olympiques Abel et Benfeito ont pris leur retraite; Citrini-Beaulieu est sur la touche en raison d’une blessure à une clavicule et des changements importants ont été apportés au sein du personnel d’entraîneur. À Montréal pour le premier arrêt international depuis la Série mondiale de mars 2020, l’équipe canadienne présente un visage fort différent avec de jeunes loups qui ont déjà brillé au dernier mondial aquatique l’été dernier à Budapest et qui veulent s’imposer à la maison.

Du nombre, Nathan Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, et Rylan Wiens ont procuré au Canada la première médaille de l’histoire au 10m synchro et Mia Vallée a réussi un doublé à ce même championnat mondial, une autre première.

«Nous avons les filles pour poursuivre l’héritage de Benfeito et Abel et que la période de transition soit couronnée de succès, a affirmé l’entraîneure Mary Caroll qui dirige le Centre national à Saskatoon. Chez les hommes, nous avons maintenant des athlètes qui commencent à s’illustrer sur la scène internationale comme à l’époque d’Alexandre (Despatie). C’est bien d’avoir finalement des hommes qui peuvent se battre pour des podiums. C’est une période très excitante pour le plongeon au Canada.»

Caroll estime que le Canada est en bonne posture. «On peut aspirer au podium en fin de semaine dans toutes les épreuves, a-t-elle affirmé. La compétition viendra évidement de la Chine, mais aussi de la Grande-Bretagne et de l’Australie.»

Quatre centres nationaux

Au retour de Tokyo, Plongeon Canada a décidé de miser sur quatre centres nationaux au lieu de regrouper tous les athlètes à Montréal comme c’était le cas depuis longtemps. «On a réalisé qu’il y a de bons plongeurs partout au pays et ce n’est pas toujours possible de demander à des jeunes de 16 ou 17 ans de déménager à l’autre bout du pays, a expliqué Caroll qui roule sa bosse dans le milieu depuis plus de 30 ans. Ce changement a fait en sorte qu’on travaille tous ensemble. Rylan que j’entraîne à Saskatoon n’est pas mon athlète, mais celui de l’équipe. On partage les informations.»

Montréal qui accueille le plus grand nombre de plongeurs, Saskatoon, Toronto et Calgary possèdent le statut de centre national.

«Avec la retraite d’athlètes d’expérience, le moment était bien choisi pour apporter des changement au sein du personne d’entraîneurs, a indiqué Caroll. Les nouveaux entraîneurs ont apporté un vent de fraîcheur.»