Les Hurricanes résolvent l'énigme Akira Schmid

Les Devils du New Jersey ont semblé méconnaissables dans le premier match de leur série de deuxième tour contre les Hurricanes de la Caroline, perdant celui-ci 5 à 1 au PNC Arena.

• À lire aussi: «Ça fait peur de penser à la retraite» –Marc-André Fleury, qui jouera fort probablement sa dernière saison l’an prochain avec le Wild

Peu de choses ont fonctionné pour les visiteurs dans cette rencontre.

Jesperi Kotkaniemi s’est finalement réveillé pour les «Canes» et son premier but des séries a chassé Akira Schmid de la rencontre. L’entraîneur-chef Lindy Ruff a envoyé Vitek Vanecek devant le filet après 22 minutes seulement.

Les défenseurs Brett Pesce et Brady Skjei ont aussi profité de la venue des Devils pour ouvrir leur compteur en éliminatoires. Seth Jarvis et Jesper Fast ont complété la marque, ce dernier faisant mouche dans un filet désert.

Les représentants du New Jersey n’ont pas fait mieux en défense qu’en attaque. En plus d’être privés de Timo Meier en raison de la violente mise en échec de Jacob Trouba pendant le dernier match contre les Rangers de New York, les Devils n’ont pu compter sur leurs meneurs offensifs. Le joueur de soutien Nathan Bastian a été le seul en mesure de déjouer Frederik Andersen, qui n’a fait face qu’à 19 lancers à sa deuxième partie des séries.

Le deuxième duel de cette série sera disputé vendredi, encore une fois à Raleigh.