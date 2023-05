Les Remparts balaient les Olympiques et s'en vont en finale

GATINEAU | Les Remparts s'en vont en finale du trophée Gilles-Courteau. Les hommes de Patrick Roy l'ont emporté 3-1 lors du quatrième match pour ainsi balayer leur série demi-finale face aux Olympiques de Gatineau et accéder à une première finale depuis 2015.

• À lire aussi: Les Remparts s’approchent de la finale: cinq choses à savoir avant le match numéro 4 face aux Olympiques

Chose certaine, les Olympiques n’avaient pas abandonné malgré le déficit de 0-3. Dès les neuvième seconde de jeu, Alexis Gendron a soulevé les 5000 partisans réunis au centre Slush Puppie en battant William Rousseau d’un tir bas pour son 14e des séries.

Il s'agissait du troisième match de suite que Gatineau marquait le premier but du match mais, comme ce fut le cas à chaque fois, ils ont à nouveau permis aux Remparts de créer l'égalité quand Justin Robidas a battu Francesco Lapenna d'un tir précis dans la lucarne.

L'un des éléments qui avait fait défaut lors des trois premiers matchs pour les Olympiques était leur incapacité à profiter de leurs chances de qualité et on en a eu un autre exemple en deuxième période lorsque Cam MacDonald s'est vu décerner un tir de pénalité après avoir été trébuché par Thomas Darcy. Le no. 61 n'a toutefois pas été en mesure de déjouer William Rousseau.

Ce manque d'opportunisme a de nouveau fait mal aux Olympiques. Avec 8 min 35 s à faire en troisième, Truchon a profité du bon travail en zone offensive de Théo Rochette et Zachary Bolduc avant de battre Lapenna d'un tir sur réception. Vsevolod Komarov a complété dans un filet désert avec une minute à faire.

Les esprits se sont échauffés par la suite et Isaac Belliveau et Pier-Olivier Roy ont même jeté les gants.

Les Remparts devront maintenant attendre le résultat de l'autre demi-finale mettant aux prises les Mooseheads d'Halifax et le Phoenix de Sherbrooke. Ces derniers mènent 2-1 et le quatrième match aura lieu jeudi soir à Sherbrooke.