Les Remparts s’approchent de la finale: cinq choses à savoir avant le match numéro 4 face aux Olympiques

Les Remparts de Québec tenteront de compléter le balayage de leur série face aux Olympiques de Gatineau, mercredi soir au centre Slush Puppie, pour ainsi atteindre une première finale de la Coupe du Président depuis 2015. Le Journal est sur place et a rencontré les représentants des deux équipes en matinée. Voici cinq choses à savoir à l’approche du match no 4.

1. Ce n’est arrivé que cinq fois dans l’histoire...

En retard 0-3, la commande est immense pour les Olympiques puisque ce n’est arrivé que cinq fois dans l’histoire qu’une équipe ait surmonté ce genre de déficit pour finalement l’emporter en sept matchs. La dernière fois que c’est arrivé, c’était en 2015 quand les Foreurs de Val-d’Or étaient revenus de l’arrière pour l’emporter face au Drakkar de Baie-Comeau. La fois d’avant? 2012, alors que de jeunes Nathan MacKinnon et Jonathan Drouin avaient joué le tour aux Remparts de Québec.

2. Les Olympiques ont l’appui de Benoit Groulx et Maxime Talbot

Deux anciens qui ont marqué l’histoire des Olympiques ont tenu à offrir leur soutien à l’équipe pour la suite des choses. On vous laisse écouter ce qu’ils avaient à leur dire.

3. Comme un tournoi de hockey mineur

Malgré le trou qu’ils se sont creusé, les Olympiques demeurent positifs, assurait Louis Robitaille en matinée.

«On vient de les rencontrer et l’état d’esprit est super bon, a-t-il mentionné lorsqu’il a rencontré les médias vers 11h30. Il faut gagner un match. On ne commencera pas à penser aux matchs 5, 6 ou 7. Un match. Je leur ai rappelé, quand on est tout petit et qu’on s’en va dans un tournoi. Tu arrives et tu ne penses pas tout de suite à la finale que tu vas jouer contre Beaubourg ou Lac Saint-Louis Sud. Là, c’est comme si on jouait en quarts de finale pour aller en demi-finale. C’est ça l’état d’esprit, un match à la fois. On ne contrôle pas le résultat du match de ce soir, mais il y a une chose: il faut y croire et ce groupe y croit.»

4. Nicolas Savoie n’y sera pas, Dean sûrement

Les Remparts seront à nouveau privés de leur pilier en défense, Nicolas Savoie, pour le match no 4. La nature de sa blessure demeure mystérieuse et Patrick Roy n’a pas voulu donner davantage de détails mercredi matin. Québec devrait donc à nouveau se fier sur cinq défenseurs pour le match no. 4 puisque Mathieu Wener n’a presque pas joué lors des trois premières rencontres. Mardi, il a effectué une présence de quelques secondes avant de s’asseoir pour le reste de la rencontre. De son côté, Zach Dean devrait être en uniforme pour Gatineau. Il avait brièvement quitté le match mardi, mais était revenu par la suite.

5. Ne parlez pas du pointage à Patrick Roy

Patrick Roy ne voulait rien savoir qu’on lui parle de l’avance de 3-0 de son équipe dans la série demi-finale, mercredi matin. «Je n’aime pas le début de ta question, a-t-il mentionné à un collègue qui lui parlait, justement, de cette avance. Pour moi, c’est 0-0. On a un match à jouer ce soir et c’est là-dessus que je me concentre. Ce qui est arrivé dans le passé, c’est terminé et c’est ce qu’on fait ce soir qui compte. On veut rester dans le moment présent. Ça va être le même refrain aujourd’hui, demain et pour la suite.»